Erdogan: la Turquie a l’intention de rejoindre l’Organisation de coopération de Shanghaï

17.09.2022

La Turquie a l’intention de rejoindre l’Organisation de coopération de Shanghaï, a annoncé Recep Tayyip Erdogan, ce 17 septembre:Cette annonce a été faite quelques jours après qu'Ankara a refusé de commenter une éventuelle adhésion à l’OCS. La Turquie était invitée au sommet comme hôte spécial.Après avoir participé au sommet de l'OCS de cette année en tant que partenaire de dialogue, la Turquie pourrait franchir une nouvelle étape lors de celui de 2023 en Inde, a-t-il souligné. Et d’ajouter que son pays était déterminé à développer davantage sa coopération avec les États continentaux aux niveaux bilatéral et multilatéral.Ankara a pris part au sommet au niveau présidentiel pour la première fois depuis l'obtention du statut de partenaire de dialogue au sein de l'organisation en 2012.La composition de l’OCSL’Organisation de coopération de Shanghai est une organisation internationale fondée en 2001. Elle regroupe l’Inde, le Kazakhstan, la Chine, le Kirghizstan, la Russie, le Tadjikistan, le Pakistan et l’Ouzbékistan.L’Afghanistan, la Biélorussie, l’Iran et la Mongolie sont États observateurs.L’Azerbaïdjan, l’Arménie, le Cambodge, le Népal, la Turquie et le Sri Lanka font partie des partenaires.Le sommet de Douchanbé de septembre 2021 a ouvert la procédure d’adhésion de l’Iran et d’octroi du statut de partenaire de discussion à l’Égypte, au Qatar et à l’Arabie saoudite.En 2022, la Biélorussie a présenté une demande d’adhésion en tant que pays membre à part entière. En marge du sommet qui s'est déroule le 15 et 16 septembre à Samarcande, Téhéran a signé un mémorandum d’adhésion qui pourrait entrer en vigueur en 2023.

