Ukraine: la Russie contrainte de défendre ses frontières, selon la fille de Che Guevara

Ukraine: la Russie contrainte de défendre ses frontières, selon la fille de Che Guevara

Se prononçant sur l’opération militaire lancée en Ukraine, la fille de Che Guevara, Aleida Guevara, a déclaré à Sputnik que la Russie était contrainte de... 15.09.2022, Sputnik Afrique

Aleida Guevara a comparé la situation actuelle en Ukraine à la crise de Cuba de 1962. Elle a notamment rappelé que les missiles américains déployés en Turquie, en 1961, ont failli déclencher une guerre mondiale. D’après Guevara, les États-Unis font aujourd'hui la même chose en Ukraine et "fournissent des armes nucléaires à un pays qui peut entrer en guerre avec un autre pays"."Les plus stupides"Aleida Guevara s’est également confiée. Pour elle, les hommes politiques européens qui imposent des sanctions à la Russie sont "les personnes les plus stupides que j'ai jamais vues de ma vie, je vous le dis honnêtement".Toujours d’après elle, la Russie n'est plus l'Union soviétique et les pays européens devraient entretenir des relations amicales et de partenariat avec la Russie, mais au lieu de cela, ils sont "si grossiers, si stupides qu'ils se cherchent des ennemis".Selon elle, ce que les États-Unis et l’Europe font à l’encontre de la Russie "est absurde" et les sanctions retournent contre eux.

