Élisabeth II comparée à Hitler

Élisabeth II comparée à Hitler

La reine britannique défunte est "l’une des plus grandes criminelles de l’histoire de l’humanité", compte tenu des "atrocités" commises par l’armée britannique... 15.09.2022, Sputnik Afrique

Accusée de nombreuses "atrocités", la reine Élisabeth II a été mise au même rang qu’Adolf Hitler, dans une émission télévisée publique iranienne.Son règne de 70 ans a été accompagné de "multiples sales crimes". C’est une raison pour laquelle son décès est "une bonne nouvelle pour les peuples opprimés du monde", a estimé un présentateur de la chaine Channel 1.Son invité, le chercheur Foad Izadi de l'Université de Téhéran, a indiqué que la monarque britannique avait été "l’une des plus grandes criminelles de l’histoire de l’humanité":D’un certain point de vue, le monde devrait être attristé que "cette personne soit décédée sans être jugée, sans être punie et sans payer pour ses crimes", conclut-il.Des millions de victimesDans une autre émission, sur PressTV, le spécialiste a poursuivi ses accusations, et, est revenu sur le rapprochement avec le chancelier du Reich:Selon le chercheur iranien, "le nombre de personnes tuées se chiffre en millions et la reine en est responsable". Et d’ajouter: "La justice n'a pas été rendue à l'une des personnes les plus vicieuses de ce siècle dernier".

