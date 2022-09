https://fr.sputniknews.africa/20220914/une-femme-decouvre-sa-grossesse-et-accouche-deux-heures-plus-tard-1056184903.html

Une femme découvre sa grossesse et accouche deux heures plus tard

Une femme découvre sa grossesse et accouche deux heures plus tard

Une femme apprend qu'elle enceinte… à 6 mois de grossesse. Un fait qui reste rare en France puisqu'il concerne 2 à 3 cas pour 1.000 femmes.

La petite Victoire a changé la vie de sa famille. Déborah Deloye, une femme de 30 ans, a raconté son histoire à l’Est Républicain. Elle s’est rendue aux urgences en août dernier à cause de spasmes et de douleurs inexpliquées. Elle y apprend qu’elle fait un déni de grossesse et qu’elle est enceinte de 6 mois.La jeune femme, qui pensait que cela ne concernait uniquement les femmes qui ne désiraient pas d’enfants, a été transférée à l’hôpital de Vesoul, dans la Haute-Saône. Elle a accouché d’une petite fille prénommée Victoire, grande prématurée de 6 mois. Le bébé est actuellement en couveuse et doit sortir de l’hôpital fin novembre.Un fait rare en FranceLe CHU de Lille affirme que le déni de grossesse concerne entre 1.500 à 3.000 femmes par an. L’annonce de la grossesse est souvent un choc pour celles-ci. Cette réaction est d’autant plus forte lorsque l’annonce est faite quelques heures avant l’accouchement. Il existe deux types de dénis de grossesse. Le premier, qui est partiel, intervient après le premier trimestre de grossesse, mais avant le terme. Le second est total et n’est découvert qu’au moment de l’accouchement. Le Dr Carine Schoemacker, pédopsychiatre à l’Hôpital Jeanne de Flandre, à Lille, précise que ces cas concernent 2 à 3 accouchements sur 1.000 en France.

