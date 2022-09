https://fr.sputniknews.africa/20220911/une-chienne-adopte-volontiers-quatre-bebes-tigres-1056142644.html

Une chienne adopte volontiers quatre bébés tigres

Cette chienne ne fait pas de distinction entre ses propres bébés et les autres. Elle trouve du lait et de l'amour même pour ceux qui ne lui ressemblent pas.

Le zoo de Marioupol vient d’avoir de nouveaux résidents: des tigres de Sibérie et des tigres du Bengale ont eu des bébés. Malheureusement, la tigresse du Bengale, qui accouchait pour la première fois, n’a pas reconnu les petits et a refusé de les nourrir. Les employés du zoo ont dû les prendre et leur donner du lait ordinaire. Selon le directeur du zoo Saveliy Vachoura, ils avaient peu de chances de survivre. La solution a été trouvée: la chienne du directeur avait des chiots. Elle a accepté les nouveaux enfants et les nourrit jusqu’à présent. Le comportement de la tigresse pourrait être lié au traumatisme de la guerre, a dit Saveliy Vachoura.

