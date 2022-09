https://fr.sputniknews.africa/20220913/un-lyceen-interpelle-apres-avoir-poignarde-sa-professeure-a-caen-1056168581.html

Un lycéen interpellé après avoir poignardé sa professeure à Caen

Un lycéen interpellé après avoir poignardé sa professeure à Caen

La police est intervenue le 13 septembre dans un lycée pour interpeller un élève qui avait poignardé une enseignante.

Stupeur dans le lycée Malherbe de Caen. L’un des deux plus grands de la ville, avec plus de 1.500 élèves, a été le théâtre d’une agression au couteau, rapporte Ouest France. Vers 11 heures, un élève de seconde a porté deux coups de couteau à son enseignante de français durant l’intercours. Une camarade de classe a confié au micro de France Bleu avoir vu arriver deux autres élèves en panique, qui étaient restées à discuter avec leur enseignante.Selon les premiers témoignages d’élèves rapportés par la radio, aucun incident n’était survenu avec ce jeune homme depuis la rentrée des classes, il y a deux semaines. Les motifs de cet acte sont encore flous. L’enseignante a été transportée à l’hôpital et son pronostic vital n’est pas engagé, selon Amélie Cladière, la procureure de la République de Caen. Le parquet a confirmé que l’auteur présumé a été interpellé par les forces de l’ordre."Un acte absolument inqualifiable"Le proviseur du lycée, Jean-Christophe Bidet a envoyé un message aux parents et aux élèves de l’établissement dans lequel il condamne cet acte.Une cellule psychologique a été mise en place pour l’ensemble des élèves et du personnel éducatif du lycée. Les lycéens de la 2nde 1 à laquelle l’auteur présumé appartenait, sont restés confinés dans une salle pour être entendus par les enquêteurs.

