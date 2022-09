https://fr.sputniknews.africa/20220912/labkhazie-declare-persona-non-grata-une-francaise-travaillant-pres-dune-base-militaire-russe-1056161462.html

L'Abkhazie déclare persona non grata une Française travaillant près d'une base militaire russe

La Française, une ex-attachée militaire de la France à Tbilissi, a été déclarée persona non grata par l'Abkhazie. Elle est accusée d’avoir collecté des... 12.09.2022, Sputnik Afrique

Le ministère abkhaze des Affaires étrangères a déclaré la citoyenne française Tiphaine Lucas, qui dirigeait l'un des programmes de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, persona non grata. La Française est accusée d’"avoir recueilli des renseignements" dans la République. Le territoire choisi pour le projet agricole de l'Onu était proche de l'emplacement de la base militaire russe et de la position technique du système de défense aérienne. Selon la diplomatie abkhaze, la décision a été prise d’interdire le projet à proximité de la base militaire conjointe russe. Les ONG dans le viseur Auparavant, le ministre abkhaze des Affaires étrangères, lors d'une réunion avec des représentants d'organisations non gouvernementales internationales, a qualifié d'inacceptables un certain nombre de projets réalisés dans la république. Il a interdit l'établissement d'un dialogue entre Abkhazes et Géorgiens au niveau des experts et des jeunes.Peu de temps après, le travail de l'ONG internationale Mouvement contre la faim a été suspendu en Abkhazie en raison de la dissimulation de données fiables aux autorités.

