https://fr.sputniknews.africa/20220912/fermeture-de-piscines-en-france-celle-de-versailles-trouve-le-moyen-de-rouvrir-ses-portes-1056159563.html

Fermeture de piscines en France: celle de Versailles trouve le moyen de rouvrir ses portes

Fermeture de piscines en France: celle de Versailles trouve le moyen de rouvrir ses portes

La piscine de Versailles a réussi à rouvrir après une brusque fermeture la semaine dernière, de concert avec une trentaine d'autres piscines publiques à... 12.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-12T19:49+0200

2022-09-12T19:49+0200

2022-09-12T19:49+0200

piscine

france

énergie

gaz

versailles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104294/54/1042945488_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_4dec798414e334ab6cfe84deeb3bd48f.jpg

La piscine de Versailles a rouvert lundi, après avoir été fermée la semaine dernière comme une trentaine d'autres piscines gérées par la société Vert Marine qui invoquait l'augmentation du coût de l'énergie, a annoncé à l'AFP le maire de la commune, François de Mazières.C'est la mairie, dont les contrats avec les fournisseurs d'énergie sont plus avantageux que ceux passés par Vert Marine, qui va directement acheter le gaz et l'électricité avant de les revendre au même prix à Vert Marine. À Paris, seule la patinoire reste pour l'instant fermée car "la remise en route est longue" pour cet équipement, a précisé l'adjoint au sport Pierre Rabadan.Cet engagement s'est fait sans renégociation de contrat ou de tarif, la mairie évoquant "un choix de la direction (de Vert Marine, ndlr) vu l'importance de l'équipement".Comment d'autres piscines tiennent-elles le coup?Ces établissements font partie des 10% de piscines sur 4.000 en France qui ne sont pas gérées en direct par les collectivités mais par un délégataire de service public.À Limoges, la métropole a donné jusqu'au vendredi 16 septembre à Vert Marine pour rouvrir la piscine Aquapolis, faute de quoi l'établissement sera placé sous séquestre le lundi 19 et rouvrira sous l'autorité de la collectivité, qui en reprendrait alors la maîtrise fonctionnelle.À Saint-Geours-de-Maremne (Landes), le centre aquatique Aygueblue, dont la fermeture avait été annoncée conjointement par Vert Marine et la commune, n'a pas de date de réouverture prévue pour l'instant, l'exploitant et la commune parlant d'une même voix pour l'heure sur le surcoût de l'énergie et l'impossibilité de régler la facture.Enfin, à Bellegarde (Ain), un employé du centre Vlase'O a indiqué à l'AFP que la réouverture était prévue pour vendredi, une information que la mairie, qui n'était pas joignable lundi, n'a pas pu confirmer. Souvent chauffées au gaz, les piscines sont des équipements très énergivores et subissent de plein fouet la hausse des prix.

france

versailles

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

piscine, france, énergie, gaz, versailles