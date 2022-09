https://fr.sputniknews.africa/20220913/la-steg-repond-aux-speculations-sur-un-eventuel-black-out-en-tunisie-1056173590.html

La STEG répond aux spéculations sur un éventuel black-out en Tunisie

La STEG répond aux spéculations sur un éventuel black-out en Tunisie

Un syndicaliste de la compagnie de gaz et d'électricité en Tunisie (STEG) a déclaré que le pays pourrait plonger dans le noir dès le mois d’octobre. Face à ces... 13.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-13

2022-09-13T22:34+0200

2022-09-13T22:34+0200

tunisie

électricité

coupures d’électricité

communiqué

La situation autour de la STEG inquiète. Le 12 septembre, Mongi Khalifa, un membre de la chambre syndicale de l’entreprise a déclaré au micro de la radio Shems FM qu’il était possible que le pays manque d’électricité en octobre prochain et que la Tunisie puisse plonger dans l’obscurité.Il a fait savoir que ce blackout serait causé par la situation financière de la société. Pour le seul mois de juillet, la STEG a enregistré une dette de 143 millions de dinars à la société algérienne Sonatrach tandis que la créance pour le mois d’août s’est élevée à 146 millions de dinars. Elle accuse un passif de 76 millions d’euros auprès des fournisseurs étrangers.La STEG assure qu’elle continuera l’approvisionnementLe 13 septembre, la compagnie a publié un communiqué sur les réseaux sociaux dans lequel elle a assuré que l’accumulation des dettes n’affectera pas la poursuite de l’approvisionnement en électricité et en gaz.La compagnie assure qu’elle a réussi à assurer l’approvisionnement en électricité durant cet été malgré une conjoncture mondiale et énergétique désastreuse et une saison marquée par des températures records. Concernant sa situation financière, elle a dit qu’elle était en train d’honorer tous ses engagements financiers et de régler l’ensemble de ses factures à la Sonatrach, malgré une situation financière catastrophique.

tunisie

2022

tunisie, électricité, coupures d’électricité, communiqué