https://fr.sputniknews.africa/20220904/des-ravitailleurs-de-terroristes-arretes-en-tunisie-1056070979.html

Des ravitailleurs de terroristes arrêtés en Tunisie

Des ravitailleurs de terroristes arrêtés en Tunisie

Après avoir annoncé vendredi 2 septembre la mort de trois chefs djihadistes au cours d’une opération dans la zone du Mont Salloum, les autorités tunisiennes... 04.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-04T09:50+0200

2022-09-04T09:50+0200

2022-09-04T09:50+0200

tunisie

opération militaire

djihadisme

ravitaillement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/16/1044619562_0:373:2909:2009_1920x0_80_0_0_a6d5f5bb2f4c15ed518c49fa1c8fe697.jpg

Dans la foulée de l’opération antidjihadiste de l’armée tunisienne au Mont Salloum, le ministère de l’Intérieur a présenté de nouveaux détails concernant son déroulement.Le ministère a notamment annoncé samedi avoir arrêté six individus impliqués dans le ravitaillement et la logistique des terroristes dans les montagnes, rapporte Tunisie Numérique.Ils ont tous avoué, selon le ministère.Le 2 septembre, l’armée tunisienne a révélé son opération dans la zone du Mont Salloum, près de Kasserine, ville proche de la frontière avec l’Algérie.Trois djihadistes, membres du groupe Soldats du califat affilié à Daech*, ont été tués lors de l’opération.Des chefs djihadistes éliminés et des équipements saisisSelon le communiqué du ministère de l’Intérieur, les djihadistes éliminés étaient trois grands dirigeants des Soldats du califat.Le porte-parole du ministère de la Défense, Mohamed Zekri, a indiqué que deux fusils d’assaut Kalachnikov et Steyr, une ceinture explosive, une grenade et d’autres équipements militaires avaient été récupérés, selon la radio Mozaïque.L’opération a été menée conjointement par des corps de l’armée et de la Garde nationale.Les Soldats du califat en Algérie, usuellement abrégé en Soldats du califat (Jond El Khilafa) est un groupe armé djihadiste actif en Algérie.*Organisation terroriste interdite en Russie

tunisie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

tunisie, opération militaire, djihadisme, ravitaillement