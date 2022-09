https://fr.sputniknews.africa/20220913/en-tunisie-le-president-convoque-des-responsables-pour-un-manque-anormal-de-produits-de-base-1056166171.html

En Tunisie, le Président convoque des responsables pour un manque "anormal" de produits de base

La situation économique et sociale de la Tunisie a fait l'objet de discussions entre le Président Kaïs Saïed et les dirigeants d’un syndicat et d’une... 13.09.2022, Sputnik Afrique

Le Président tunisien Kaïs Saïed a convoqué, lundi, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, et le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Samir Majoul. L'entretien a porté sur la situation économique et sociale dans le pays, rapporte un communiqué de la présidence."Il a été ainsi question de l’absence anormale des produits de base, bien qu’ils soient disponibles, mais font l’objet de spéculation pour attiser la situation sociale", dit le communiqué, cité par le site d'informations Gnetnews.Au cours de l'entretien, M.Saïed a souligné "la nécessité de sortir de la situation (actuelle) qui vise les institutions de l'État et de la nation", indique le communiqué.La réunion a également abordé des sujets liés à la crise mondiale et son impact sur la situation en Tunisie. S'agissant de la pénurie de produits essentiels, le chef de l’État a condamné le recours à la monopolisation pour embraser la situation sociale, relate le média L'Économiste maghrébin.Des salaires à augmenterSelon le Président tunisien, l'UGTT, la plus importante centrale syndicale, et l'Utica, la centrale patronale, jouent un rôle important en vue de parvenir à un accord avec le gouvernement dans les meilleurs délais. Une troisième session de négociation entre le gouvernement et l'UGTT, il y a une semaine, sur un programme d'augmentation générale des salaires des employés du secteur public, a échoué en raison de la crise économique actuelle.L'entretien en question a aussi porté sur "un certain nombre de questions et de sujets liés à l'accumulation de crises résultant de la situation mondiale, mais également de nombreuses tentatives, menées depuis de longues années, de porter atteinte à l'État et de saper l'unité de la nation", selon le communiqué.Le gouvernement tunisien cherche à obtenir un prêt du Fonds monétaire international, qui exige un ensemble de réformes économiques visant à réduire les dépenses publiques et à geler les salaires afin de réduire le déficit du budget public, rappelle l'agence de presse turque Anadolu.

