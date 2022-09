https://fr.sputniknews.africa/20220913/funerailles-delisabeth-ii-russie-bielorussie-et-birmanie-jugees-indignes-dune-invitation-1056168901.html

Funérailles d'Élisabeth II: Russie, Biélorussie et Birmanie jugées indignes d'une invitation

Les dirigeants de la Russie, de la Biélorussie et de la Birmanie n'ont pas été invités à rendre hommage à la défunte reine d'Angleterre lors de ses... 13.09.2022

2022-09-13T16:27+0200

Le Président russe et les autres représentants du Kremlin ont été bannis de la liste des invités aux funérailles d'Élisabeth II prévues pour le 19 septembre, relate Reuters en citant des sources au sein du gouvernement. La Biélorussie et le Myanmar ne sont pas non plus les bienvenus à la cérémonie. L'Iran, quant à lui, sera représenté au niveau de l'ambassadeur.Vladimir Poutine avait adressé une lettre au roi Charles lui souhaitant "courage et persévérance face à cette perte lourde et irréparable".Une cérémonie de tailleEnviron 500 dignitaires du monde entier, dont le Président français Emmanuel Macron, se joindront à au moins 1.500 autres invités pour un dernier adieu à Sa Majesté à l'abbaye de Westminster.Ce sera le plus grand événement international organisé depuis des décennies, selon une source au sein du gouvernement du pays.La reine Élisabeth II est décédée à Balmoral, en Écosse, le 8 septembre, à l’âge de 96 ans, après 70 ans de règne. Charles est devenu le nouveau roi.

