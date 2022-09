https://fr.sputniknews.africa/20220912/cinq-minutes-pas-plus-les-pays-bas-conseillent-des-douches-rapides-pour-economiser-1056153510.html

Cinq minutes, pas plus! Les Pays-Bas conseillent des douches rapides pour économiser

La crise énergétique en Europe a fait naître une campagne pour des douches de 5 minutes. Tout le monde n'aime pas ça, bien que les factures pour le chauffage... 12.09.2022, Sputnik Afrique

Face à la flambée des prix de l'énergie liée aux sanctions antirusses, entraînant également un déficit de gaz, le gouvernement néerlandais essaie de convaincre les habitants d'économiser l'eau chaude en limitant à cinq minutes le temps de la douche. Mais cette proposition ne plaît pas à tout le monde, note le quotidien américain The Wall Street Journal.Une douche moyenne aux Pays-Bas dure neuf minutes, selon Milieu Centraal, un organisme de recherche affilié au gouvernement. Selon lui, prendre une douche en moins de cinq minutes pourrait permettre à un ménage d'économiser 60 mètres cubes par an de gaz naturel, le combustible utilisé par de nombreux foyers pour chauffer l'eau, soit environ 130 euros sur 12 mois.Les coûts ont plus que tripléLes Néerlandais sont appelés à économiser autant d'énergie que possible pour s'assurer que le pays pourra remplir ses réservoirs de gaz et passer l'hiver au chaud. Une vaste campagne en ce sens a été lancée. Selon une enquête gouvernementale, la moitié des résidents environ prennent désormais des douches de cinq minutes toujours ou dans la plupart des cas. Dans une province du nord-est, les autorités locales ont distribué des minuteries pour aider les gens à compter le temps sous la douche.Le coût de l'énergie des ménages néerlandais a bondi en août à 503 euros en moyenne contre 142 euros en août 2021, selon Hans de Kok, créateur du site de comparaison de prix Pricewise. La situation pourrait empirer, après l'interruption, début septembre, du flux de gaz russe allant vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream. En Europe, presque chaque pays mène la même campagneD'autres pays européens ont également introduit des restrictions appelées à économiser les ressources. Elles prévoient notamment des limites de température dans les bâtiments publics et des appels à changer de mode de vie. La Hongrie a notamment imposé une limite de 18 degrés de température maximale dans les établissements publics et a promis de fournir à chaque résident 10 mètres cubes de bois de chauffage à des prix gelés. Emmanuel Macron a appelé ses concitoyens à baisser leur chauffage à 19 degrés et à réduire leur climatisation. Une campagne "de douche courte" similaire à celle des Pays-Bas a été lancée par le gouvernement danois.Sur son site, Milieu Centraal énumère des astuces permettant d'économiser l'énergie. Il s'agit notamment de fermer les portes, d'éteindre les lumières et de ne pas laisser les appareils en veille, mais aussi de calfeutrer les ouvertures dans toute l'habitation.

