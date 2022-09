https://fr.sputniknews.africa/20220907/bientot-une-police-des-temperatures-en-france-le-gouvernement-sexplique-1056108298.html

Bientôt une "police des températures" en France? Le gouvernement s’explique

D’après Le Canard enchaîné, Bruno Le Maire aurait proposé de créer une "police des températures" pour contrôler le chauffage dans les entreprises. Une mesure... 07.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-07T15:49+0200

Après de nombreuses restrictions et mesures liées à la lutte contre le coronavirus, les Français pourraient-ils être confrontés à de nouvelles limitations cette fois-ci à cause de la crise énergétique?Selon un article paru dans Le Canard enchaîné, le gouvernement français voudrait mettre en place une "police des températures" pour contrôler les restrictions énergétiques.D’après le média, "parmi les pistes évoquées au cours du Conseil de défense sur l’énergie du 2 septembre", la mise en place d’un tel "service" a été proposée par le ministre français des Finances Bruno Le Maire et son ministre délégué à l’Industrie Roland Lescure.Ainsi, un fonctionnaire "patenté" serait chargé de contrôler la température dans les entreprises.Par contre, selon l’hebdomadaire, l’idée avancée par Bercy n’a pas paru "judicieuse" à Emmanuel Macron:Cette possibilité ne serait pas exclue pour les administrations, "pour montrer qu’on le fait".Un "bruit" réfutéInterrogé ce mercredi 7 septembre par BFM TV, M.Lescure dément absolument cette possibilité.De son côté, cité par la chaîne, le porte-parole du gouvernement français Olivier Véran a indiqué à l’issue du Conseil des ministres que le gouvernement était dans une "logique d’incitation" en matière de sobriété énergétique. D’après lui, "l’intelligence collective suffit pour atteindre nos objectifs".Appel à la sobriétéUn peu plus tôt, lors d’une conférence de presse le 5 septembre, le Président français a appelé ses concitoyens à baisser leur chauffage à 19 degrés et réduire leur climatisation.Il a aussi rappelé que "la meilleure énergie, c’est celle que l’on ne consomme pas".Tout cela pour l'objectif de réaliser "10% d'économie d'énergie".

