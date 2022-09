https://fr.sputniknews.africa/20220908/la-hongrie-impose-des-restrictions-de-temperature-1056116543.html

La Hongrie impose des restrictions de température

La Hongrie impose des restrictions de température

Le chef de cabinet du Premier ministre hongrois, Gergely Gulyas, a annoncé ce jeudi 8 septembre lors d’un briefing gouvernemental l’instauration de limites de température. Avec cette mesure, la Hongrie s’ajoute à la liste des pays qui imposent des restrictions de température maximale autorisée dans les établissements concernés à cause de la crise énergétique.À cet égard, le pays fournira à chacun 10 mètres cubes de bois de chauffage à prix gelés, d’après M.Gulyas. Il sera possible de les acheter directement auprès des entreprises forestières à partir du 15 septembre.Un "état d’urgence"La Hongrie importe 65% de son pétrole et 80% de son gaz de Russie. En septembre 2021, la société hongroise MVM a signé deux contrats à long terme avec Gazprom, qui prévoient la fourniture d'un total de 4,5 milliards de mètres cubes de carburant par an via des pipelines à travers la Serbie et l'Autriche, en contournant l'Ukraine.Pourtant, le gouvernement hongrois a annoncé mi-juillet un "état d’urgence" dans le contexte de la crise énergétique provoquée par les sanctions occidentales. Ainsi, il prévoit des mesures telles que: une hausse de la production de charbon, la relance "immédiate" de la grande centrale thermique de Matra, l’augmentation de la production de gaz et la prolongation de la durée d’exploitation de la centrale nucléaire de Paks.En outre, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a réalisé un déplacement à Moscou pour discuter de l’achat de 700 millions de mètres cubes supplémentaires de gaz.

