Les sanctions antirusses reviennent comme un boomerang, selon le Premier ministre grec

Kyriakos Mitsotakis a déclaré en conférence de presse que les sanctions antirusses se retournaient contre les économies des pays européens. Il a annoncé des... 11.09.2022, Sputnik Afrique

grèce

kyriakos mistotakis

inflation

sanctions

Retour de bâton pour l’Europe. Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, était présent à Thessalonique ce 11 septembre à la 86e Exposition internationale. Lors d’une conférence de presse retransmise par la chaîne publique grecque ERT1, un journaliste a fait remarquer que les sanctions adoptées contre la Russie revenaient comme un boomerang. Il lui a ensuite demandé dans quelle mesure l’Europe était prête à poursuivre dans cette voie et si Bruxelles ne devrait pas négocier avec Moscou la fin de la guerre de l’énergie pour ne pas générer une instabilité politique totale. M.Mitsotakis a répondu que les sociétés européennes seraient face à un processus douloureux:M.Mitsotakis a déclaré que les pays de l’Union européenne avaient affirmé qu’il était nécessaire de réduire la dépendance au gaz russe et que ce processus ne pouvait plus être inversé et que c’était la seule voie possible.Des mesures pour faire face à l’inflationLa Grèce est frappée par une forte inflation qui, en juin dernier, s’élevait à 12,1% sur un an, une première depuis novembre 1993. Face à cette situation, le Premier ministre a annoncé 21 mesures afin de soulager les ménages. Parmi celles-ci, 2,3 millions de Grecs en situation précaire recevront 250 euros en décembre et une subvention d’urgence d’environ 140 millions d’euros sera versée aux agriculteurs.

