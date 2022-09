https://fr.sputniknews.africa/20220904/la-turquie-compromet-la-cohesion-de-lotan-selon-la-grece-1056076311.html

La Turquie compromet la cohésion de l'Otan, selon la Grèce

Étant accusée par la Turquie d’avoir visé ses avions F-16 avec des systèmes de défense anti-aérienne S-300, la Grèce a pour sa part condamné la Turquie pour... 04.09.2022, Sputnik Afrique

Les déclarations des responsables turcs sapent la cohésion de l'Otan, estime le ministère grec des Affaires étrangères. Le ministère a également noté dans un communiqué, "concernant les récentes déclarations de responsables turcs", que la Grèce n'allait pas suivre la Turquie dans ses déclarations et menaces dégradantes quotidiennes, "scandaleuses et excessives".Situation tendue dans la régionLa rhétorique entre les deux pays s'est fortement intensifiée ces derniers jours. Des tensions marquent les relations entre la Turquie et la Grèce après qu’Ankara a accusé dimanche dernier Athènes d’avoir lancé ses systèmes de défense anti-aérienne S-300 en visant des avions de chasse turcs F-16. Les appareils étaient en train d’effectuer leur mission de reconnaissance, selon le côté turque. Pour sa part, la Grèce dénonce toute accusation de la Turquie concernant le prétendu suivi de F-16 turcs.Le Président turc s’en est pris à la Grèce dans son discours au festival Teknofest de Samsun. Entre autres, il a fait une référence à l’Histoire, en assénant: "Grèce! N'oublie pas ton Histoire. Si tu continues, tu devras payer pour cela".

