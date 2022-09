https://fr.sputniknews.africa/20220911/le-volume-de-cereales-ukrainiennes-exportees-approche-les-25-m-de-tonnes-1056140690.html

Le volume de céréales ukrainiennes exportées approche les 2,5 M de tonnes

Le volume de céréales ukrainiennes exportées approche les 2,5 M de tonnes

Les livraisons de céréales ukrainiennes par les couloirs sécurisés maritimes en vertu de l'accord d'Istanbul ont atteint près de 2,5 millions de tonnes, selon... 11.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-11T10:12+0200

2022-09-11T10:12+0200

2022-09-11T10:12+0200

blé

céréales

ukraine

exportations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104204/78/1042047849_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f6868ed3ccbf3503f34b53842bda554e.jpg

105 navires transportant près de 2,5 millions de tonnes de blé ukrainien ont déjà quitté les ports d'Ukraine dans le cadre de l'accord alimentaire scellé fin juillet en Turquie, relate l'agence de presse turque Anadolu.Les frets céréaliers continuent de partir d’Ukraine comme prévu, sous le contrôle du Centre de coordination conjoint (CCC) en vertu de l’accord. Le document a été signé par des représentants de la Russie, de la Turquie, de l'Ukraine et de l'Onu.Les exportations ont été reprises depuis trois ports ukrainiens dont Odessa. Cependant, si des couloirs corridors sécurisés maritimes fonctionnent, la diplomatie russe déplore que le deuxième volet de l’accord, soit la facilitation des livraisons des produits agricoles russes, traîne.Des exportations qui contournent les plus pauvresQui plus est, selon les données de l’Onu, les pays africains, bien que plus exposés à une crise alimentaire que l’UE, reçoivent peu de livraisons. Le Moyen-Orient et l'Afrique en ont ainsi obtenu 27,5%, contre environ 40% pour l’UE.Le Président russe avait pour sa part déploré que les exportations de céréales ne profitent pas aux pays en développement, notamment aux Africains. Pour Vladimir Poutine, les Européens "continuent d’agir comme des colonisateurs".

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

blé, céréales, ukraine, exportations