La crise énergétique aboutira à des perturbations politiques dans l’UE, selon des experts turcs

Frappés par la crise énergétique, certains pays européens pourraient voir leurs gouvernements changer ainsi que leur relation envers la Russie, ont estimé des experts turcs.

2022-09-09T22:32+0200

Le spectre d’un rude hiver en Europe devient de plus en plus palpable. Le Vieux continent s’enlise dans une crise énergétique qui pourrait provoquer des changements de gouvernement ou de politique envers la Russie, ont indiqué des politologues turcs auprès de Sputnik.Ils sont revenus sur les propos du Président turc concernant les lourds problèmes auxquels l’Europe ferait face en hiver suite à ses restrictions antirusses irréfléchies. Une crise qui les pousserait en fin de compte vers la table des négociations avec la Russie, a estimé Baris Hasan, coordinateur de la plateforme ATA (Asie-Turquie-Europe).Ces mesures absurdes montrent que les gouvernements européens ne comprennent pas la situation dans son ensemble à l’échelle mondiale et sont incapables de mener une politique qui corresponde aux réalités d’aujourd’hui, poursuit-il.Vers des bouleversements politiquesComme les peuples européens ont une tendance historique à protester contre la chute de leur qualité de vie, les prochains mois risquent d’être riches en perturbations politiques:En effet, de nombreuses voix se lèvent au sein de la population de certains États membres de l’UE, a estimé le conseiller principal d’ANKASAM (Ankara Center for Crisis and Policy Studies), Cenk Pala.L’Europe n’était pas du tout préparée à cette crise, indique-t-il. Entre-temps, les sanctions introduites sans projets alternatifs ont profité à la Russie qui a commencé à se réorienter vers le marché asiatique, a-t-il précisé.

