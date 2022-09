https://fr.sputniknews.africa/20220909/leurope-se-tourne-t-elle-vers-les-fourneaux-pour-se-chauffer-1056123912.html

L’Europe se tourne-t-elle vers les fourneaux pour se chauffer?

Les fabricants turcs reçoivent de nombreuses commandes de pays européens pour la fourniture de fourneaux. Les demandes se sont multipliées, car de nombreuses... 09.09.2022, Sputnik Afrique

Frappés par la crise énergétique, les pays européens ont commencé à acheter en masse des poêles, relate le journal turc Yeni Şafak.Gökhan Aybar, qui en fabrique à Ankara, a attiré l’attention sur l’augmentation des commandes en provenance de l’étranger au cours des quatre derniers mois. Il a dit que l’année dernière il y avait 5-6 ventes à l’étranger. Mais jusqu’en septembre de cette année, "nous avons envoyé plus de 100 produits en Europe".Même cette semaine, "nous avons reçu 125 commandes d’Italie", a-t-il raconté au quotidien en notant que l’intérêt pour les poêles était aussi en hausse dans les villes turques d’Edirne et de Kirklareli en raison de ceux qui viennent des pays européens.Une impossibilité de se procurer du gazLe fabricant a ajouté que les Turcs vivant en Europe achètent également des fourneaux en Turquie et les apportent en voiture dans les pays où ils vivent.En citant aussi un expatrié qui vit actuellement aux Pays-Bas, le média indique que de nombreuses personnes dans ce pays avaient commencé à essayer différentes méthodes de chauffage, comme les poêles et les chauffages électriques.La suspension des livraisons de gazAprès la réduction des livraisons russes, l’Europe est confrontée à une flambée des prix de l’énergie sans précédent. À la suite des sanctions, les fournitures via le Nord Stream ont été complètement suspendues le 2 septembre. Selon Gazprom, il s’agit d’une mesure nécessaire à cause d’une panne, laquelle a été découverte lors des travaux de maintenance.Ce vendredi 9 septembre, les ministres européens de l’Énergie tenteront de se mettre d’accord sur une série de mesures d’urgence pour enrayer l’envolée des prix du gaz et de l’électricité.

