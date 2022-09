https://fr.sputniknews.africa/20220907/les-politiciens-occidentaux-ont-une-mentalite-dadolescent-estime-karin-kneissl-1056108851.html

Les politiciens occidentaux "ont une mentalité d’adolescent", estime Karin Kneissl

Les politiciens occidentaux "ont une mentalité d’adolescent", estime Karin Kneissl

Les dirigeants occidentaux laissent leurs émotions personnelles aller à l’encontre de leur devoir professionnel, confie à Sputnik l’ancienne cheffe de la... 07.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-07T16:21+0200

2022-09-07T16:21+0200

2022-09-07T16:21+0200

international

karin kneissl

europe

occident

politiciens

adolescents

mentalité

vladimir poutine

forum économique oriental (eef)

autriche

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103884/22/1038842236_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_46c8a6e725236207e7cf13a2352c5ccc.jpg

La politique de certains pays, mise en œuvre par leurs responsables actuels, ressemble à un comportement d’adolescent et ignore les intérêts nationaux de ces États, a déclaré à Sputnik l’ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères, Karin Kneissl, en marge du Forum économique oriental à Vladivostok.Pour Mme Kneissl, à la différence de la crise entre l’UE et la Russie, le développement des relations russo-turques est beaucoup plus équilibré, malgré les intérêts parfois divergents des deux pays. Le dialogue entre Moscou et Ankara est mené de manière responsable, en tenant compte des besoins réels des populations.Outre son poste en tant que Première ministre autrichienne (2017-2019), Karin Kneissl a également été membre du Conseil d’administration de l’entreprise pétrolière russe Rosneft. Elle a dû démissionner en mai après un an de travail. Plus tard, elle quitta l’Autriche. Dans une interview accordée à Sputnik en juillet, elle a déclaré avoir été visée par de nombreuses menaces. Actuellement, Mme Kneissl habite au Liban.Une politique occidentale "coloniale"Dans son discours au Forum, le Président russe a également qualifié la politique de l’Europe dans le domaine de la sécurité alimentaire de "coloniale".Vladimir Poutine a souligné que la quasi-totalité des céréales exportées par l'Ukraine n'avaient pas été envoyées vers des pays en développement ou dans le besoin, mais vers l'UE.Le Forum économique oriental a lieu du 5 au 8 septembre sur le campus de l'Université fédérale d'Extrême-Orient sur l'île Rousski à Vladivostok.

europe

occident

autriche

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, karin kneissl, europe, occident, politiciens, adolescents, mentalité, vladimir poutine, forum économique oriental (eef), autriche