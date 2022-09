https://fr.sputniknews.africa/20220906/tel-aviv-ouvre-une-enquete-apres-des-suspicions-dabus-au-sein-de-sa-mission-diplomatique-au-maroc-1056101055.html

Tel-Aviv ouvre une enquête après des suspicions d’abus au sein de sa mission diplomatique au Maroc

Tel-Aviv ouvre une enquête après des suspicions d’abus au sein de sa mission diplomatique au Maroc

Une enquête a été ouverte par le ministère des Affaires étrangères israélien après avoir reçu des plaintes concernant des faits qui auraient eu lieu au sein du... 06.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-06T20:35+0200

2022-09-06T20:35+0200

2022-09-06T20:35+0200

La mission diplomatique israélienne au Maroc est dans l’œil du cyclone. Le média israélien Kan a révélé le 5 septembre que le ministère des Affaires étrangères a ouvert une enquête sur des soupçons d’irrégularités graves au sein de sa mission diplomatique. Le média précise que des femmes marocaines auraient été exploitées par un haut fonctionnaire de la représentation.Il est également question d’accusations de harcèlement sexuel, d’atteintes à la pudeur et d’une histoire de cadeau de valeur. Celui-ci avait été offert par la maison royale marocaine à l’occasion de la célébration de l'anniversaire de la fondation d'Israël, ce que les Israéliens appellent le "Jour de l'Indépendance". Ce présent qui aurait disparu, n’a pas été déclaré au ministère. La diplomatie s’intéresse aussi à un conflit entre le responsable de la sécurité du bureau et David Govrin, le chef de la mission diplomatique.Des mesures prises par Tel-AvivLa chaine de télévision israélienne I24 news a révélé le 6 septembre que M.Govrin a été rappelé. Un porte-parole de la diplomatie a précisé que ces problèmes étaient "en cours de traitement". Le média ajoute que si ces accusations sont avérées, elles pourraient entrainer un grave incident diplomatique entre Rabat et Tel-Aviv, alors que les deux pays travaillent pour amplifier leurs échanges dans divers domaines.

