Erdogan menace la Grèce et "peut intervenir pendant la nuit, soudainement"

Juste avant son départ pour Sarajevo, M.Erdogan a accordé une conférence dans laquelle il s’est exprimé sur divers sujets. Interrogé sur les récentes tensions entre la Turquie et la Grèce, il a adressé un message clair aux dirigeants grecs, rapporte l’agence de presse turque Anadolu.Il a fait savoir que son pays "peut intervenir pendant la nuit, soudainement", ajoutant qu'Ankara continuera à informer l’Otan de ces actes. Il a ensuite une nouvelle fois averti Athènes.Des menaces inacceptables pour la GrèceEn marge d’une rencontre avec la Présidente slovaque Zuzana Caputova, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a réagi à travers son service de presse et qualifié ces menaces d’inacceptables.La tension entre les deux pays est à nouveau montée d’un cran à partir du 23 août. Le ministère turc de la Défense accuse Athènes d’avoir déployé des systèmes de défense aérienne russes S-300 afin de prendre pour cible les avions F-16 turcs. La Grèce a nié ces allégations. Le 3 septembre, Recep Tayyip Erdogan avait déclaré que la Grèce menaçait la Turquie avec ses dispositifs et qu’elle paierait un lourd tribut si elle allait plus loin.

