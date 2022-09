La Grèce en paiera le prix si elle viole à nouveau l'espace aérien en mer Égée, prévient Erdogan

https://fr.sputniknews.africa/20220903/la-grece-en-paiera-le-prix-si-elle-viole-a-nouveau-lespace-aerien-en-mer-egee-previent-erdogan-1056063301.html

Erdogan a prévenu que dans le cas où la Grèce continuerait de violer l'espace aérien turc, elle en paierait un "prix élevé". 03.09.2022, Sputnik Afrique

La Grèce paiera un "prix élevé" si elle continue de violer l'espace aérien turc et de "harceler" les avions turcs en mer Égée, a prévenu samedi le Président truc Recep Tayyip Erdogan.Dimanche dernier, Ankara avait affirmé que des avions turcs en mission dans cette zone avaient été visés par le système de défense aérienne S-300 de la Grèce, et avait dénoncé une "action hostile".Le Président turc s’en est pris à la Grèce dans son discours au festival Teknofest de Samsun. Entre autres, il a fait une référence à l’histoire, en assénant: "Grèce! N'oublie pas ton histoire. Si tu continues, tu devras payer pour cela".Incident en mer ÉgéeLe 28 août, les médias turcs ont fait part d'un incident en mer Égée qui avait eu lieu le 23 août. D’après les autorités turques, les avions de chasse F-16 ont été visés par un système de défense aérienne russe S-300 grec, alors qu’ils effectuaient une mission de reconnaissance "à plus de trois kilomètres (10.000 pieds) à l'ouest de l'île de Rhodes". Malgré l’incident, "les appareils ont accompli les missions prévues et sont rentrés sains et saufs à leur base", a ajouté la chaîne turque.Des sources du ministère grec de la Défense avaient alors catégoriquement démenti les propos de la Turquie concernant le prétendu suivi de F-16 turcs avec des missiles S-300 grecs en Crète, fait savoir le portail des actualités grecques Newsbomb.gr.

