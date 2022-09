https://fr.sputniknews.africa/20220905/ankara-accuse-athenes-davoir-harcele-son-avion-lors-dune-mission-de-lotan-1056080550.html

Ankara accuse Athènes d’avoir "harcelé" son avion lors d’une mission de l’Otan

Ankara accuse Athènes d’avoir "harcelé" son avion lors d’une mission de l’Otan

Les forces aériennes grecques ont tenté d’intercepter un avion de patrouille maritime turc qui effectuait une mission de l’Otan, selon l’agence Anadolu. 05.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-05T09:57+0200

2022-09-05T09:57+0200

2022-09-05T09:57+0200

turquie

grèce

tensions

accusations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102794/18/1027941813_0:77:2000:1202_1920x0_80_0_0_0c8dc6a8c9f31f2fcfa09c5324c55545.jpg

Alors que le torchon brûle de nouveau entre Athènes et Ankara, les accusations continuent de pleuvoir des deux côtés.Selon Ankara, Athènes persiste dans ses provocations, ses actions et sa rhétorique agressives et son comportement illégal en mer Égée et en Méditerranée orientale.L’agence Anadolu rapporte dimanche 4 septembre en se référant à des sources au sein de la Défense turque que la Grèce a violé l’espace aérien et les eaux territoriales de la Turquie 1.123 fois au cours des huit premiers mois de 2022, tandis qu’en 2021 1.616 violations avaient été recensées. 14 incidents ont été signalés depuis le 15 août.Accusations de harcèlement d’un avion turcLe dernier incident du genre a eu lieu le 1er septembre, lorsque "la Grèce a harcelé un avion de patrouille maritime qui participait à la mission Nato Sea Guard Operation au-dessus du sud de Rhodes".La Défense turque a indiqué que l’avion n’était pas armé et qu’une réponse adéquate avait été donnée aux actions grecques.Les tensions entre les deux pays sont montées d’un cran après que la Turquie avait accusé la Grèce d’avoir suivi ses avions avec des systèmes de défense antiaérienne S-300.La Grèce a dénoncé ces accusations et a, pour sa part, condamné la Turquie pour ses déclarations et menaces dégradantes quotidiennes, "scandaleuses et excessives" qui sapent la cohésion de l’Otan.Une menace d’ErdoganRecep Tayyip Erdogan n’a pas mâché ses mots et a promis à la Grèce de payer "un prix élevé" si elle continue de "harceler" les avions turcs en mer Égée.En Turquie, ces menaces sont présentées comme une réponse à la Grèce, accusée d’avoir pointé des missiles de défense aérienne sur des chasseurs turcs F-16 à trois reprises ces dernières semaines lors de missions de reconnaissance au-dessus de la mer Égée. Ankara et Athènes s’opposent notamment sur le tracé de leurs frontières maritimes et aériennes dans cette zone.

turquie

grèce

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

turquie, grèce, tensions, accusations