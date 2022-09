https://fr.sputniknews.africa/20220905/cette-boisson-reduirait-le-risque-de-mortalite-a-cause-des-maladies-cardiovasculaires-1056087853.html

Cette boisson réduirait le risque de mortalité à cause des maladies cardiovasculaires

Cette boisson réduirait le risque de mortalité à cause des maladies cardiovasculaires

Selon une étude britannique, la consommation de deux tasses de thé noir par jour réduirait le risque de mourir de maladies cardiovasculaires. Des résultats qui... 05.09.2022, Sputnik Afrique

Bonne nouvelle pour les amateurs de thé noir! Une étude britannique du National Cancer Institute a révélé que cette boissonpermettrait de réduire le risque de décès par maladies cardiovasculaires. Plus de 498.000 personnes âgées entre 40 et 69 ans ont participé à une expérience pendant 11 ans et les informations sur les décès ont été recueillies auprès d’une base de données liée au Service National de Santé britannique (HNS).Les résultats ont démontré que les personnes consommant deux tasses de thé ou plus par jour avaient un risque de décès entre 9 et 13% inférieur, quelle qu’en soit la cause, à d’autres qui ne buvaient pas de thé.En outre, il a été observé qu’une consommation de cette boissonplus élevée entrainait un risque plus faible de décès par maladie cardiovasculaire, cardiopathie ischémique et accident vasculaire cérébral. Les auteurs ont annoncé que ces résultats ont été obtenus indépendamment de la température du thé ou encore de l’ajout de lait ou de sucre.Les spécialistes surprisPatrick Assyag, président du syndicat des cardiologues d’Ile-de-France s’est dit agréablement surpris des résultats de l’étude au micro d’Europe 1.Il a expliqué ce résultat en affirmant que les feuilles de thé noir sont complètement fermentées. Elles sont plus riches en antioxydants et possèdent un effet fluidifiant qui prévient le risque de formation de caillots au niveau des artères coronaires, ce qui a le même effet sur les infarctus du myocarde ainsi qu’au niveau vasculaire cérébral.

