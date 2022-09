https://fr.sputniknews.africa/20220904/prix-de-lenergie-le-gouvernement-ne-veut-pas-laisser-derailler-la-facture-des-francais-1056076511.html

Prix de l'énergie: le gouvernement ne veut pas "laisser dérailler la facture des Français"
04.09.2022

Face à la flambée des prix de l’énergie, le gouvernement français envisage des mesures pour "protéger les Français et leur pouvoir d’achat", a fait savoir le 3 septembre sur France Inter le ministre délégué au Budget, Gabriel Attal.Mettant en valeur les mesures prises cette année par le gouvernement qui ont permis de "limiter l'inflation", l’ancien porte-parole de l’exécutif a lancé qu'en 2023, "si on ne faisait rien, la facture d'électricité augmenterait en moyenne de 100%. Cela fait 120 euros pour la facture moyenne des Français par mois".Vers quel plafonnement?Si les autorités entendent plafonner les prix de l’énergie, Gabriel Attal n’a pas précisé à quel niveau exactement ceux-ci seront bloqués.Pour autant, il en a donné une vague idée:Dans le projet de loi de finances pour 2023, "des crédits budgétaires" sont prévus qui, selon M.Attal, "permettront, dans le cas où une hausse serait importante, d'accompagner les plus modestes".

