Le G7 décide de plafonner les prix des énergies russes

Le G7 décide de plafonner les prix des énergies russes

Les ministres des finances du G7 ont réaffirmé leur intention de plafonner les prix du gaz et du pétrole russes.Le groupe envisage d’interdire la transportation maritime du pétrole russe si son prix dépasse une limite établie. Le G7 a également appelé la communauté internationale à rejoindre cette initiative.Cette décision a été prise ce 2 septembre à l’unanimité, au cours d'une réunion des ministres des Finances du groupe, qui s'est tenue à Berlin, a noté le ministre japonais. Entre-temps, le niveau du plafonnement fait toujours l’objet de discussions, rapporte le Financial Times en citant ses propres sources.De son côté, la Russie a fait état de son intention de couper ses expéditions pétrolières vers les pays qui soutiendront le plafonnement, a noté le vice-président du gouvernement russe, Alexandre Novak.Pour les USA, c'est un "instrument puissant"Ce plafonnement est "l’un des instruments les plus puissants" pour lutter contre l’inflation aux États-Unis, a déclaré le сhef du département américain du Trésor.Quant à l’annonce sur le gaz russe, elle intervient peu après qu’Ursula von der Leyen a prôné la nécessité d’imposer une limite au sein de l’UE.Le Groupe des 7 (G7) est un groupe de discussion entre les dirigeants de sept pays: l'Allemagne, le Canada, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis.

