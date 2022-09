https://fr.sputniknews.africa/20220905/liz-truss-ne-paiera-que-2300-euros-pour-lenergie-a-downing-street-cet-hiver-1056085495.html

Liz Truss ne paiera que 2.300 euros pour l'énergie à Downing Street cet hiver

Liz Truss ne paiera que 2.300 euros pour l'énergie à Downing Street cet hiver

Nouvellement élue au poste de Première ministre britannique, Liz Truss ne paiera pas plus de 2.000 livres (2.318 euros) au total pour toutes ses factures...

Avant que Liz Truss ne soit officialisée au poste de Première ministre britannique, les travaillistes ont calculé les dépenses dont elle devra s’acquitter pour l’énergie l’hiver prochain dans la résidence officielle de Downing Street, rapporte le Guardian.Selon leurs calculs, elle ne paiera pas plus de 2.000 livres (2.318 euros) au total pour toutes ses factures d'énergie hivernales en raison des subventions de l’État.Selon les calculs, Truss ne devrait pas avoir à couvrir la totalité de ce coût, mais à payer la taxe sur l’électricité et ses coûts énergétiques seront de 1.980 livres (2.293 euros) cet hiver.Le salaire de Liz Truss en tant que Premier ministre devrait être de 75.440 livres (87.370 euros) par an, ce qui signifie que pour le reste de cet exercice, jusqu'à la fin mars, le montant total sur lequel elle pourrait être redevable d'une taxe supplémentaire pour le chauffage, l'électricité ou d'autres dépenses serait de 4.000 livres, soit 10% des sept mois de salaire.Ne payer que la taxeÀ son tour, Truss n'aurait pas à couvrir la totalité de ce coût et n'aurait qu'à payer la taxe dessus. Au taux le plus élevé de 45%, cela signifierait que ses coûts énergétiques sont plafonnés à 1.980 livres cet hiver.Quelle que soit l'augmentation du plafond énergétique au cours de l'année d'imposition 2023-2024, Truss ne devrait alors pas payer plus de 3.400 livres au total sur son salaire annuel complet.Troisième femme Première ministreDonnée gagnante dans les sondages, Liz Truss vient en effet d’obtenir le poste de Premier ministre et de chef du Parti conservateur.D’après les résultats du vote de quelque 200.000 adhérents du Parti conservateur révélés ce lundi 5 septembre, elle a reçu l’aval de 81.326 conservateurs contre 60.399 pour son concurrent Rushi Sunak.Liz Truss sera la troisième femme Première ministre britannique après Margaret Thatcher et Theresa May.

