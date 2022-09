Liz Truss est la nouvelle Première ministre du Royaume-Uni

https://fr.sputniknews.africa/20220905/liz-truss-est-la-nouvelle-premiere-ministre-du-royaume-uni-1056082568.html

Donnée gagnante dans les sondages, l'actuelle ministre des Affaires étrangères Liz Truss a obtenu le poste de Premier ministre britannique et de chef du Parti... 05.09.2022, Sputnik Afrique

Le résultat du vote de quelque 200.000 adhérents du Parti conservateur a été révélé ce lundi 5 septembre. Liz Truss a reçu le vote de 81.326 conservateurs contre 60.399 pour son concurrent Rushi Sunak. Elle deviendra ainsi la troisième femme Premier ministre britannique après Margaret Thatcher et Theresa May.Dans son premier discours en tant que leader des Tory, elle a promis de répondre au problème imminent de la crise de l'énergie et d'élaborer "un plan audacieux" de baisse d'impôts et de croissance.Ce lundi matin, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a déclaré sur RTL que la France espérait un nouveau départ dans ses relations avec le Royaume-Uni en cas d'élection de Truss.Départ de Johnson et vote des conservateursBoris Johnson, qui a remplacé Theresa May au poste de Premier ministre en 2019, a annoncé le 7 juillet qu'il quittait ses fonctions de Premier ministre et de chef du Parti conservateur britannique.Au Royaume-Uni, le 20 juillet, le cinquième tour de scrutin des députés du Parti conservateur a eu lieu pour élire le chef du parti, qui devient également le Premier ministre du pays. En conséquence, deux candidats ont atteint la finale de la course électorale: la ministre des Affaires étrangères Liz Truss et l'ancien ministre des Finances Rishi Sunak. Le vote du dernier tour des élections pour le Premier ministre britannique s'est terminé le 2 septembre.Au fil des gouvernements, Liz Truss a occupé plusieurs postes de ministre: ministre des Femmes et des Égalités (Johnson), secrétaire d'État au Commerce international (Johnson), ministre des Affaires étrangères (Johnson), secrétaire d'État à la Justice (May) et secrétaire d'État à l'Environnement (Cameron).

