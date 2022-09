https://fr.sputniknews.africa/20220903/la-capacite-de-deux-reacteurs-reduite-de-moitie-a-la-centrale-de-zaporojie-1056066744.html

La capacité de deux réacteurs réduite de moitié à la centrale de Zaporojié

La capacité de deux réacteurs réduite de moitié à la centrale de Zaporojié

L'alimentation énergétique de la centrale nucléaire de Zaporojié ne dessert plus que les territoires contrôlés par la Russie, et la capacité de production de... 03.09.2022, Sputnik Afrique

La capacité de deux unités de production de la centrale nucléaire de Zaporojié a été réduite de moitié, l'alimentation énergétique n'est plus assurée que pour les territoires contrôlés par les forces russes ou pro-russes, a déclaré à Sputnik Vladimir Rogov, membre du conseil principal d’administration de la région de Zaporojié côté russe.D’après lui, le niveau de radiation de la centrale reste normal.Les bombardements de la centralePlus tôt, il a été signalé que les troupes ukrainiennes avaient repris le bombardement de la centrale nucléaire de Zaporojié dans la nuit de vendredi à samedi. L’un des projectiles est tombé entre la deuxième et la troisième unité. L'alimentation énergétique vers les territoires contrôlés par Kiev a été suspendue à cause des dégâts infligés par les tirs ukrainiens.Qui plus est, selon la Défense russe, dans la nuit du 2 au 3 septembre, plus de 250 militaires des forces ukrainiennes ont tenté de débarquer dans la zone de la centrale nucléaire de Zaporojié pour tenter d’en reprendre le contrôle, sans succès.

