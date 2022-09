https://fr.sputniknews.africa/20220903/kiev-tente-de-nouveau-de-semparer-de-la-centrale-de-zaporojie-malgre-la-presence-de-laiea-1056062147.html

Kiev tente de nouveau de s'emparer de la centrale de Zaporojié malgré la présence de l'AIEA

Kiev tente de nouveau de s'emparer de la centrale de Zaporojié malgré la présence de l'AIEA

Dans la nuit du 2 au 3 septembre, plus de 250 militaires des forces ukrainiennes ont tenté de débarquer dans la zone de la centrale nucléaire de Zaporojié, a... 03.09.2022, Sputnik Afrique

Malgré la présence de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), les forces ukrainiennes ont entrepris une nouvelles tentative de s'emparer de la centrale nucléaire de Zaporojié, selon le ministère russe de la Défense.Comme le précise Moscou, les événements se sont déroulés vers 23h le 2 septembre (heure de Moscou). 10 commandos étrangers tués Détaillant le fait que les forces aérospatiales russes avaient porté des frappes à l'aide de quatre avions de combat Su-30 et deux hélicoptères Ka-52, la Défense russe a fait état de 20 bateaux détruits. Les autres sont allés rejoindre la rive ukrainienne.47 combattants, dont 10 étrangers, ont été éliminés, 23 autres blessés, toujours selon le ministère.Dans la journée du 3 septembre, l'administration de la ville d'Energodar, où se trouve la centrale nucléaire, a déclaré à Sputnik que l'alimentation énergétique vers les territoires contrôlés par Kiev avait été suspendue à cause des dégâts infligés par les tirs ukrainiens.La mission de l'AEIA à la centrale nucléaire de ZaporojiéArrivés le 1er septembre à la centrale nucléaire de Zaporojié, qui subit en permanence des frappes ukrainiennes, les spécialistes l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) s'y trouvent toujours. Leur mission est d'évaluer les dégâts causés par les frappes, ainsi que l’état des systèmes de sécurité, les conditions de travail actuelles du personnel et de prendre des mesures urgentes pour garantir la sûreté nucléaire.

