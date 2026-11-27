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Le sommet tripartite de Shenzhen, un tournant dans la géopolitique mondiale?
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste François Martin analyse la portée géopolitique et stratégique de la déclaration finale... 27.11.2026, Sputnik Afrique
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Le sommet tripartite de Shenzhen, un tournant dans la géopolitique mondiale?
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste François Martin analyse la portée géopolitique et stratégique de la déclaration finale du sommet de Shenzhen, en Chine: réforme de l'Onu, approvisionnement énergétique, limitation de la compétence de la Cour pénale internationale et dialogue sur les risques nucléaires.
Selon François Martin, Vladimir Poutine ne cherche pas à réintégrer Donald Trump dans un hypothétique camp des vainqueurs. Son objectif serait plutôt de mettre en scène une position avantageuse pour le président américain, afin de l’aider à sortir du "bourbier iranien".Il estime que les trois dirigeants affirment, à travers leur critique du fonctionnement de la CPI, la primauté de la souveraineté des États et de leurs dirigeants.L’essayiste souligne que les trois pays seront mis à l’épreuve sur les quatre chantiers ouverts à Shenzhen. Pour s’imposer comme les grands leaders de demain, ils devront les traiter, tout en maîtrisant leurs calendriers.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Le sommet tripartite de Shenzhen, un tournant dans la géopolitique mondiale?
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste François Martin analyse la portée géopolitique et stratégique de la déclaration finale du sommet de Shenzhen, en Chine: réforme de l'Onu, approvisionnement énergétique, limitation de la compétence de la Cour pénale internationale et dialogue sur les risques nucléaires.
Selon François Martin, Vladimir Poutine ne cherche pas à réintégrer Donald Trump dans un hypothétique camp des vainqueurs. Son objectif serait plutôt de mettre en scène une position avantageuse pour le président américain, afin de l’aider à sortir du "bourbier iranien".
Il estime que les trois dirigeants affirment, à travers leur critique du fonctionnement de la CPI, la primauté de la souveraineté
des États et de leurs dirigeants.
"Mais en même temps, ils devront aussi, s’ils veulent apparaître comme des leaders avisés et dotés de sagesse, s’employer à ne pas discréditer, mais plutôt à restaurer la crédibilité des instances internationales comme l’Onu, à la différence du comportement de Trump. L’exercice ne sera pas facile à faire", a souligné le géopoliticien français.
L’essayiste souligne que les trois pays seront mis à l’épreuve sur les quatre chantiers ouverts à Shenzhen. Pour s’imposer comme les grands leaders de demain, ils devront les traiter, tout en maîtrisant leurs calendriers.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
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