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"L'Afrique n'a pas un déficit de talent, mais elle souffre encore d'un déficit d'opportunités"
"L'Afrique n'a pas un déficit de talent, mais elle souffre encore d'un déficit d'opportunités"
Sputnik Afrique
Au lieu de demander à des adolescents de 15 ans de choisir un métier qu'ils n'ont jamais vu, et si on les plongeait directement dans la réalité du terrain?.. 26.11.2026, Sputnik Afrique
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"L'Afrique n'a pas un déficit de talent, mais elle souffre encore d'un déficit d'opportunités"
Sputnik Afrique
Au lieu de demander à des adolescents de 15 ans de choisir un métier qu'ils n'ont jamais vu, et si on les plongeait directement dans la réalité du terrain? Dans le nouvel épisode de Pouls on débat de comment l'immersion en entreprise peut sauver l'orientation scolaire en Afrique.
Le défi est de démocratiser l'accès à ces immersions pour les jeunes des zones rurales, moderniser les programmes face à l'Intelligence Artificielle, et former la main-d'œuvre qualifiée qui fera rester les investisseurs sur le continent plutôt que d'importer des compétences.Aussi dans cette émission :🎙Amine Sami, économiste et expert en prospective territorialeVous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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"L'Afrique n'a pas un déficit de talent, mais elle souffre encore d'un déficit d'opportunités"
Au lieu de demander à des adolescents de 15 ans de choisir un métier qu'ils n'ont jamais vu, et si on les plongeait directement dans la réalité du terrain? Dans le nouvel épisode de Pouls on débat de comment l'immersion en entreprise peut sauver l'orientation scolaire en Afrique.
Le défi est de démocratiser l'accès à ces immersions pour les jeunes des zones rurales, moderniser les programmes face à l'Intelligence Artificielle, et former la main-d'œuvre qualifiée qui fera rester les investisseurs sur le continent plutôt que d'importer des compétences.
"On ne peut pas demander à un jeune de choisir un avenir qu'il n'a jamais eu l'occasion de voir. [...] L'orientation ne doit plus être une sélection par les notes, mais une révélation des talents. Notre responsabilité collective est de faire en sorte qu'aucun jeune Africain ne soit contraint de renoncer à son potentiel simplement parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de le découvrir", explique Salaheddine Bakor, secrétaire général adjoint de l'Union panafricaine de la jeunesse , représentant du Maroc.
Aussi dans cette émission :
🎙Amine Sami, économiste et expert en prospective territoriale
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify