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Dé-dollarisation, commerce, investissements: ce que les BRICS peuvent changer pour l’Afrique
Dé-dollarisation, commerce, investissements: ce que les BRICS peuvent changer pour l’Afrique
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Les BRICS pèsent lourd dans l'économie mondiale, et leur présence grandit en Afrique, avec du commerce, des financements et des paiements en monnaies locales... 25.11.2026, Sputnik Afrique
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Dé-dollarisation, commerce, investissements: ce que les BRICS peuvent changer pour l’Afrique
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Les BRICS pèsent lourd dans l'économie mondiale, et leur présence grandit en Afrique, avec du commerce, des financements et des paiements en monnaies locales. Pour un expert camerounais en marchés financiers et en finance digitale, tout se joue ailleurs, dans la transformation sur place et dans la répartition de la richesse.
Dans ce nouvel épisode d'Avenir Souverain, nous parlons de la place que prennent les BRICS dans l'économie africaine. Trois pays du continent en sont membres, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie. Le Nigeria et l'Ouganda y sont partenaires. Depuis le 1er mai, la Chine laisse entrer sans droits de douane les produits de 53 pays africains. La Nouvelle banque de développement finance des projets, et plusieurs pays du groupe travaillent sur des paiements en monnaies locales.Au micro de Sputnik Afrique, Jean René Ndouma, expert en marchés financiers et en finance digitale, consultant, universitaire et auteur, revient sur les possibilités offertes par cette coopération.Selon lui, pour que les pays africains ne restent pas de simples exportateurs de matières premières, ils doivent investir dans la transformation locale, renforcer leurs capacités de production et développer des instruments financiers adaptés à leurs priorités économiques. L’expert évoque également les enjeux de la dédollarisation, des paiements en monnaies locales et du financement des économies africaines.Ndouma revient également sur les enjeux de la dé-dollarisation, les paiements en monnaies locales, le rôle des banques d’investissement et la valorisation des ressources minières africaines. Mais au-delà de la diversification des partenaires, il insiste sur une question fondamentale: à qui profite réellement la richesse produite sur le continent ? Il prend l’exemple du Nigeria pour illustrer ce paradoxe entre poids économique et pauvreté de la population.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Avenir souverain► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Dé-dollarisation, commerce, investissements: ce que les BRICS peuvent changer pour l’Afrique
Les BRICS pèsent lourd dans l'économie mondiale, et leur présence grandit en Afrique, avec du commerce, des financements et des paiements en monnaies locales. Pour un expert camerounais en marchés financiers et en finance digitale, tout se joue ailleurs, dans la transformation sur place et dans la répartition de la richesse.
Dans ce nouvel épisode d'Avenir Souverain,
nous parlons de la place que prennent les BRICS
dans l'économie africaine. Trois pays du continent en sont membres, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie. Le Nigeria et l'Ouganda y sont partenaires. Depuis le 1er mai, la Chine laisse entrer sans droits de douane
les produits de 53 pays africains. La Nouvelle banque de développement finance des projets, et plusieurs pays du groupe travaillent sur des paiements en monnaies locales.
Au micro de Sputnik Afrique, Jean René Ndouma, expert en marchés financiers et en finance digitale, consultant, universitaire et auteur, revient sur les possibilités offertes par cette coopération.
Selon lui, pour que les pays africains ne restent pas de simples exportateurs
de matières premières, ils doivent investir dans la transformation locale, renforcer leurs capacités de production et développer des instruments financiers adaptés à leurs priorités économiques. L’expert évoque également les enjeux de la dédollarisation, des paiements en monnaies locales et du financement des économies africaines.
“Quand on exporte les produits non transformés, on exporte la richesse, on exporte les emplois, on exporte la valeur, n'est-ce pas, qu'on devrait créer sur place. D'autre part, la Chine, quand elle prend une décision comme ça, c'est d'abord pour les citoyens chinois qui font venir ces produits de l'étranger, préférés de les déployer en Chine. Alors, c'est pas pour ceux qui envoient les produits. À partir de ce moment-là, ce sont les dirigeants africains qui doivent comprendre que désormais, avant d'exporter des produits, il faut d'abord les transformer partiellement ou en totalité sur place dans les pays en Afrique pour créer de la valeur”, explique-t-il.
Ndouma
revient également sur les enjeux de la dé-dollarisation,
les paiements en monnaies locales, le rôle des banques d’investissement et la valorisation des ressources minières africaines. Mais au-delà de la diversification des partenaires, il insiste sur une question fondamentale: à qui profite réellement la richesse produite sur le continent ? Il prend l’exemple du Nigeria pour illustrer ce paradoxe entre poids économique et pauvreté de la population.
“Vous ne pouvez pas avoir un poumon économique, un moteur économique comme le Nigeria, en Afrique en général, et avoir un taux de pauvreté de plus de 35 %. Ce n'est pas logique. Cette richesse qui est créée, elle est créée pour qui ? Vous voyez, parce que ce sont des économies extraverties. Ce sont des multinationales occidentales, surtout, qui viennent sur place pour expatrier la richesse de ces différents pays et compter que c'est la richesse du pays en réalité”, souligne-t-il.
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