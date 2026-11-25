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Congrès aux démocrates: quel avenir pour l’Afrique?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le géostratège camerounais Charly Kengne examine l’avenir politique de Donald Trump, à mi-parcours de son second... 25.11.2026, Sputnik Afrique
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Congrès aux démocrates: quel avenir pour l’Afrique?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le géostratège camerounais Charly Kengne examine l’avenir politique de Donald Trump, à mi-parcours de son second mandat, ainsi que les opportunités pour l’Afrique face à cette recomposition du pouvoir à Washington.
Charly Kengne estime que chaque puissance devra jouer sur ses forces comme sur ses faiblesses. Il appelle les États africains à évaluer précisément leurs intérêts afin de se protéger, ou de se positionner utilement, dans cette bataille géopolitique entre grandes puissances.Il voit dans cette crise politique américaine une opportunité pour l’Afrique, à condition que le continent agisse collectivement. Il identifie trois leviers: diversifier les partenaires, négocier selon les intérêts nationaux et renforcer l’autonomie stratégique.Pour lui, les pays africains doivent transformer leur position de fournisseurs de matières premières en position de négociateurs.Enfin, il insiste sur la nécessité de réduire la dépendance africaine à l’aide américaine.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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Congrès aux démocrates: quel avenir pour l’Afrique?
12:32 25.11.2026 (Mis à jour: 14:15 25.11.2026)
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le géostratège camerounais Charly Kengne examine l’avenir politique de Donald Trump, à mi-parcours de son second mandat, ainsi que les opportunités pour l’Afrique face à cette recomposition du pouvoir à Washington.
Charly Kengne estime que chaque puissance devra jouer sur ses forces comme sur ses faiblesses. Il appelle les États africains à évaluer précisément leurs intérêts afin de se protéger, ou de se positionner utilement, dans cette bataille géopolitique entre grandes puissances.
Il voit dans cette crise politique américaine une opportunité
pour l’Afrique, à condition que le continent agisse collectivement. Il identifie trois leviers: diversifier les partenaires, négocier selon les intérêts nationaux et renforcer l’autonomie stratégique.
"Ne plus dépendre d'un seul partenaire ni d'un seul congrès américain, c'est une chose en soi. Vous savez, l'initiative lancée en janvier 2026 entre les États-Unis et la Commission de l'Union africaine sur les infrastructures et investissements montre que l'Union africaine commence à négocier en pays par pays, et ça c'est une bonne chose", a affirmé le géostratège camerounais.
Pour lui, les pays africains doivent transformer leur position de fournisseurs de matières premières en position de négociateurs.
"Si Washington veut le cobalt de la RDC ou alors le cuivre de la Zambie, le corridor de l'hôpital, alors les pays africains peuvent exiger une transformation locale, c'est-à-dire un transfert de technologies et pas seulement de l'extraction", a souligné l’expert.
Enfin, il insiste sur la nécessité de réduire la dépendance africaine à l’aide américaine.
"Le meilleur enseignement de ces deux années, c'est que l'aide américaine peut être coupée du jour au lendemain. Ça, les Africains l'ont compris. Donc, les pays qui ont construit leur propre système de santé, d'éducation et de financement seront moins vulnérables aux prochains changements de majorité à Washington".
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