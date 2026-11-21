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"Les États-Unis portent une responsabilité particulière dans les crises du Moyen-Orient"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Olivier Rouot, consultant international, analyste géopolitique, spécialiste de l'Afrique, explique la crise maritime... 21.11.2026, Sputnik Afrique
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"Les États-Unis portent une responsabilité particulière dans les crises du Moyen-Orient"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Olivier Rouot, consultant international, analyste géopolitique, spécialiste de l'Afrique, explique la crise maritime du Yémen et le risque d’un effet domino géopolitique vers l'Afrique. En effet, le risque d'une extension à la Corne de l'Afrique pourrait engendrer un désastre pour le commerce mondial.
Selon Olivier Rouot, la mer Rouge n’est pas une frontière entre l’Afrique et le Moyen-Orient, mais un espace stratégique commun où les crises s’entremêlent. La prise de l’île de Périm par les Houthis renforcerait leur capacité à menacer le détroit de Bab el-Mandeb, passage essentiel du commerce mondial.La concentration de bases militaires étrangères à Djibouti témoigne, à ses yeux, de l’importance stratégique de la région pour les grandes puissances. Les tensions entre l’Éthiopie et l’Érythrée, la guerre au Soudan et les ambitions des monarchies du Golfe multiplient les risques d’embrasement régional.Selon lui, la supériorité militaire ne garantit pas la victoire politique. Les divisions entre les adversaires des Houthis — l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les mouvements séparatistes — compliquent toute perspective de règlement. Le conflit déborde désormais du Yémen et alimente les rivalités stratégiques entre Israël, la Turquie et les puissances du Golfe dans la Corne de l’Afrique.Face à ces vulnérabilités, il appelle l’Afrique à renforcer sa souveraineté économique, à diversifier ses partenariats et à développer ses infrastructures portuaires, ferroviaires et logistiques.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Les États-Unis portent une responsabilité particulière dans les crises du Moyen-Orient"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Olivier Rouot, consultant international, analyste géopolitique, spécialiste de l'Afrique, explique la crise maritime du Yémen et le risque d’un effet domino géopolitique vers l'Afrique. En effet, le risque d'une extension à la Corne de l'Afrique pourrait engendrer un désastre pour le commerce mondial.
Selon Olivier Rouot, la mer Rouge n’est pas une frontière entre l’Afrique et le Moyen-Orient, mais un espace stratégique commun où les crises s’entremêlent. La prise de l’île de Périm par les Houthis renforcerait leur capacité à menacer le détroit de Bab el-Mandeb, passage essentiel du commerce mondial.
"La sécurité de chaque État dépend désormais de celle de ses voisins", a affirmé l’analyste.
La concentration de bases militaires étrangères à Djibouti témoigne, à ses yeux, de l’importance stratégique de la région pour les grandes puissances. Les tensions entre l’Éthiopie et l’Érythrée, la guerre au Soudan et les ambitions des monarchies du Golfe multiplient les risques d’embrasement régional.
Selon lui, la supériorité militaire ne garantit pas la victoire politique. Les divisions entre les adversaires des Houthis — l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les mouvements séparatistes — compliquent toute perspective de règlement. Le conflit déborde désormais du Yémen et alimente les rivalités stratégiques entre Israël, la Turquie et les puissances du Golfe dans la Corne de l’Afrique.
"On peut détruire des infrastructures militaires, mais les bombardements ne suppriment pas les causes profondes d’une guerre civile: seule une solution politique peut établir une paix durable", a souligné Olivier Rouot.
Face à ces vulnérabilités, il appelle l’Afrique à renforcer sa souveraineté économique, à diversifier ses partenariats et à développer ses infrastructures portuaires, ferroviaires et logistiques.
"La véritable grandeur d’une puissance ne se mesure pas seulement à sa capacité de faire la guerre, mais surtout à sa volonté et à sa capacité de construire une paix durable ", a conclu l’analyste.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!