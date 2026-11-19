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Washington: les démocrates peuvent-ils changer la donne pour l'Afrique?
Washington: les démocrates peuvent-ils changer la donne pour l'Afrique?
Sputnik Afrique
Aide au développement, restrictions de visas, pressions commerciales: la politique de Donald Trump fragilise les relations entre Washington et plusieurs pays... 18.11.2026, Sputnik Afrique
2026-11-18T22:00+0100
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Washington: les démocrates peuvent-ils changer la donne pour l'Afrique?
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Aide au développement, restrictions de visas, pressions commerciales: la politique de Donald Trump fragilise les relations entre Washington et plusieurs pays africains. La victoire démocrate au Congrès peut-elle changer la donne ou l'Afrique doit-elle désormais miser sur d'autres partenariats?
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, nous analysons les conséquences de la victoire démocrate aux élections de mi-mandat du 3 novembre 2026 et ses implications pour les relations entre les États-Unis et l'Afrique.La reprise des deux chambres du Congrès par les démocrates constitue un revers politique pour Donald Trump. Elle pourrait notamment permettre de contester certaines décisions de son administration, de peser sur les budgets et de tenter de rétablir certains financements de l'aide au développement.Au micro de Sputnik Afrique, Riadh Sidaoui, docteur en sciences politiques et directeur du Centre arabe de recherches et d'analyses politiques et sociales de Genève, estime que cette nouvelle configuration institutionnelle pourrait freiner les orientations du président américain. Il appelle toutefois les pays africains à ne pas surestimer la portée de cette victoire et à tirer les leçons de leurs relations avec Washington. Selon lui, le continent dispose de leviers pour défendre ses intérêts, à condition de diversifier ses partenariats et de ne pas se rendre dépendant d'une seule puissance.Pour le politologue, cette situation représente également une occasion pour les pays africains de repenser leurs relations avec Washington, de renforcer leur coopération avec d'autres partenaires et de défendre davantage leurs intérêts collectifs. Il plaide notamment pour une position africaine commune face aux grandes puissances.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Avenir souverain► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Washington: les démocrates peuvent-ils changer la donne pour l'Afrique?
Aide au développement, restrictions de visas, pressions commerciales: la politique de Donald Trump fragilise les relations entre Washington et plusieurs pays africains. La victoire démocrate au Congrès peut-elle changer la donne ou l'Afrique doit-elle désormais miser sur d'autres partenariats?
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain,
nous analysons les conséquences de la victoire démocrate
aux élections de mi-mandat du 3 novembre 2026 et ses implications pour les relations entre les États-Unis et l'Afrique.
La reprise des deux chambres du Congrès par les démocrates constitue un revers politique pour Donald Trump. Elle pourrait notamment permettre de contester certaines décisions de son administration, de peser sur les budgets et de tenter de rétablir certains financements de l'aide au développement.
Au micro de Sputnik Afrique, Riadh Sidaoui, docteur en sciences politiques et directeur du Centre arabe de recherches et d'analyses politiques et sociales de Genève, estime que cette nouvelle configuration institutionnelle pourrait freiner les orientations du président américain. Il appelle toutefois les pays africains à ne pas surestimer la portée de cette victoire et à tirer les leçons de leurs relations avec Washington. Selon lui, le continent dispose de leviers pour défendre ses intérêts, à condition de diversifier ses partenariats et de ne pas se rendre dépendant d'une seule puissance.
“Les Africains sont dans une position de force et pas une position de faiblesse vis-à-vis des États-Unis d’Amérique. Même en tant que marché, je n’achète pas des produits de consommation ou des armes américains. Déjà, ce sont des cartes très puissantes dans la main des pays africains. Et en plus, le problème est résolu, on a d’autres choix et on a d’autres alternatives. Ça veut dire que si je n’achète pas F-16 américain, je pourrais acheter le Sukhoï-57 russe ou le J-20 chinois, ainsi de suite”, affirme-t-il.
Pour le politologue, cette situation représente également une occasion pour les pays africains de repenser leurs relations avec Washington, de renforcer leur coopération avec d'autres partenaires et de défendre davantage leurs intérêts collectifs. Il plaide notamment pour une position africaine commune face aux grandes puissances.
“C'est une occasion en or pour les pays africains de faire comprendre aux États-Unis qu'ils unissent leurs forces et qu'ils parlent en tant qu'une seule voix via l'organisation de l'Union africaine. C'est mieux que de négocier individuellement avec les États-Unis d'Amérique”, soutient-il.
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