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La jeunesse au cœur des priorités des gouvernements africains: entre promesses et réalités
La jeunesse au cœur des priorités des gouvernements africains: entre promesses et réalités
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Dans ce 50e épisode de Pouls, l'émission qui bat au rythme de la jeunesse africaine, on décrypte le nouveau programme gouvernemental marocain tout en... 18.11.2026, Sputnik Afrique
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La jeunesse au cœur des priorités des gouvernements africains: entre promesses et réalités
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Dans ce 50e épisode de Pouls, l'émission qui bat au rythme de la jeunesse africaine, on décrypte le nouveau programme gouvernemental marocain tout en élargissant la réflexion à l'ensemble du continent: la jeunesse est-elle vraiment la priorité absolue des décideurs politiques ou s'agit-il d'une simple rhétorique?
Pour confronter les engagements à la réalité du terrain, deux invités participent à cette édition:🎙Saïd Bakkali, membre du Bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS);🎙Driss Oubammou, étudiant en médecine et militant associatif, qui incarne les aspirations et les défis concrets de sa génération.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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La jeunesse au cœur des priorités des gouvernements africains: entre promesses et réalités
16:27 18.11.2026 (Mis à jour: 12:51 19.11.2026)
Dans ce 50e épisode de Pouls, l'émission qui bat au rythme de la jeunesse africaine, on décrypte le nouveau programme gouvernemental marocain tout en élargissant la réflexion à l'ensemble du continent: la jeunesse est-elle vraiment la priorité absolue des décideurs politiques ou s'agit-il d'une simple rhétorique?
Pour confronter les engagements à la réalité du terrain, deux invités participent à cette édition:
🎙Saïd Bakkali, membre du Bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS);
🎙Driss Oubammou, étudiant en médecine et militant associatif, qui incarne les aspirations et les défis concrets de sa génération.
"Placer la jeunesse au cœur de la stratégie gouvernementale n'est pas une simple option politique ou un slogan électoral. C'est une question de survie nationale. Une nation qui ne fait pas de sa jeunesse le moteur principal de son économie et de sa culture est une nation qui hypothèque son propre avenir. Les 2,9 millions de jeunes ne sont pas un "problème" à gérer, ils sont le capital le plus précieux du Maroc et de l'Afrique", avance Saïd Bakkali.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify