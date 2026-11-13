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Un écosystème de confiance au cœur du Congrès innovant de Moscou

Un écosystème de confiance au cœur du Congrès innovant de Moscou

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Le XIIIe Congrès "Pratique innovante: science et entreprise" se tiendra à Moscou le 18 novembre. Son thème central sera la création d'un écosystème de... 13.11.2026, Sputnik Afrique

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La confiance constitue un "capital invisible" qui accélère le développement économique, souligne Natalia Popova, première directrice générale adjointe de la société Innopraktika, organisatrice du congrès avec le soutien du Centre national "Russie"."En réunissant la science, le monde des affaires, la culture et les autorités, cet écosystème de confiance élimine les obstacles, favorise les investissements et devient un moteur du leadership technologique et du développement durable du pays. La confiance permet le développement de la coopération internationale, intensifie les échanges technologiques et la collaboration scientifique ; elle enrichit le modèle national de développement par l'innovation et jette les bases de la croissance économique", a-t-elle déclaré.Séance plénièreLes intervenants présenteront des mécanismes et des outils concrets permettant de fédérer des initiatives innovantes au sein d'un environnement cohérent lors de la séance plénière intitulée "L'écosystème de confiance comme levier du leadership technologique: l'union de la science, des entreprises, de la culture et des pouvoirs publics". Plusieurs responsables russes ont été invités à y participer, notamment:SessionsAu cours de 11 sessions, les participants au congrès aborderont le partenariat technologique en tant que fondement de la confiance au sein de la nouvelle architecture de l'économie mondiale.Ils examineront les scénarios de leadership technologique dans divers domaines, notamment les innovations pharmaceutiques et la médecine nucléaire. Le rôle de l'intelligence artificielle et les perspectives du monde quantique seront également abordés. De plus, des discussions porteront sur la création d'un écosystème éducatif fondé sur la confiance, sur de nouvelles approches en matière de développement des ressources humaines pour le secteur agro-industriel et sur les modèles nationaux de prospective scientifique et technologique.En marge du congrès, l'Association des champions nationaux" présentera des solutions innovantes et des échantillons issus d'industries de haute technologie. De plus, une exposition photographique réunira les œuvres des finalistes du concours international "Tableau du monde", organisé en 2026 par Innopraktika et la Galerie nationale Tretiakov.

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