Un écosystème de confiance au cœur du Congrès innovant de Moscou
© Sputnik . -13th Congress "Innovative Practice: Science Plus Business"
© Sputnik . -
S'abonner
Le XIIIe Congrès "Pratique innovante: science et entreprise" se tiendra à Moscou le 18 novembre. Son thème central sera la création d'un écosystème de confiance au sein duquel les entreprises, les pouvoirs publics, la science et la culture pourront interagir pour renforcer la réputation du pays et ouvrir la voie à un leadership technologique.
La confiance constitue un "capital invisible" qui accélère le développement économique, souligne Natalia Popova, première directrice générale adjointe de la société Innopraktika, organisatrice du congrès avec le soutien du Centre national "Russie".
"En réunissant la science, le monde des affaires, la culture et les autorités, cet écosystème de confiance élimine les obstacles, favorise les investissements et devient un moteur du leadership technologique et du développement durable du pays. La confiance permet le développement de la coopération internationale, intensifie les échanges technologiques et la collaboration scientifique ; elle enrichit le modèle national de développement par l'innovation et jette les bases de la croissance économique", a-t-elle déclaré.
"En réunissant la science, le monde des affaires, la culture et les autorités, cet écosystème de confiance élimine les obstacles, favorise les investissements et devient un moteur du leadership technologique et du développement durable du pays. La confiance permet le développement de la coopération internationale, intensifie les échanges technologiques et la collaboration scientifique ; elle enrichit le modèle national de développement par l'innovation et jette les bases de la croissance économique", a-t-elle déclaré.
Séance plénière
Les intervenants présenteront des mécanismes et des outils concrets permettant de fédérer des initiatives innovantes au sein d'un environnement cohérent lors de la séance plénière intitulée "L'écosystème de confiance comme levier du leadership technologique: l'union de la science, des entreprises, de la culture et des pouvoirs publics".
Plusieurs responsables russes ont été invités à y participer, notamment:
Plusieurs responsables russes ont été invités à y participer, notamment:
Andreï Foursenko, assistant du Président russe;
Alexandre Novak, vice-président du gouvernement;
Anton Alikhanov, ministre de l'Industrie et du Commerce;
Mikhaïl Mourachko, ministre de la Santé;
Valeri Falkov, ministre de la Science et de l'Enseignement supérieur;
Viktor Sadovnitchi, recteur de l'Université d'État de Moscou Lomonossov;
Igor Tchaïka, directeur de l'Agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, des compatriotes vivant à l'étranger et de la coopération humanitaire internationale;
Alexandre Dioukov, président du conseil d'administration et directeur général de la société Gazprom Neft;
Piotr Fradkov, président de la banque PSB;
Alexandre Chokhine, président de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs;
Andreï Gouriev, président de la section russe du Conseil des affaires des BRICS;
Alexeï Goreslavski, directeur général de l'organisation autonome à but non lucratif Institut de développement de l'Internet.
Sessions
Au cours de 11 sessions, les participants au congrès aborderont le partenariat technologique en tant que fondement de la confiance au sein de la nouvelle architecture de l'économie mondiale.
Ils examineront les scénarios de leadership technologique dans divers domaines, notamment les innovations pharmaceutiques et la médecine nucléaire. Le rôle de l'intelligence artificielle et les perspectives du monde quantique seront également abordés. De plus, des discussions porteront sur la création d'un écosystème éducatif fondé sur la confiance, sur de nouvelles approches en matière de développement des ressources humaines pour le secteur agro-industriel et sur les modèles nationaux de prospective scientifique et technologique.
En marge du congrès, l'Association des champions nationaux" présentera des solutions innovantes et des échantillons issus d'industries de haute technologie.
De plus, une exposition photographique réunira les œuvres des finalistes du concours international "Tableau du monde", organisé en 2026 par Innopraktika et la Galerie nationale Tretiakov.
Ils examineront les scénarios de leadership technologique dans divers domaines, notamment les innovations pharmaceutiques et la médecine nucléaire. Le rôle de l'intelligence artificielle et les perspectives du monde quantique seront également abordés. De plus, des discussions porteront sur la création d'un écosystème éducatif fondé sur la confiance, sur de nouvelles approches en matière de développement des ressources humaines pour le secteur agro-industriel et sur les modèles nationaux de prospective scientifique et technologique.
En marge du congrès, l'Association des champions nationaux" présentera des solutions innovantes et des échantillons issus d'industries de haute technologie.
De plus, une exposition photographique réunira les œuvres des finalistes du concours international "Tableau du monde", organisé en 2026 par Innopraktika et la Galerie nationale Tretiakov.