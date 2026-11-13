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Mali, Ghana, Burkina Faso: pourquoi l'Afrique accélère ses projets nucléaires avec la Russie
Mali, Ghana, Burkina Faso: pourquoi l'Afrique accélère ses projets nucléaires avec la Russie
Sputnik Afrique
Produire davantage d’électricité, faire tourner les usines et transformer les ressources sur place. Du Mali au Ghana, en passant par le Burkina Faso, des pays... 13.11.2026, Sputnik Afrique
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Mali, Ghana, Burkina Faso: pourquoi l'Afrique accélère ses projets nucléaires avec la Russie
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Produire davantage d’électricité, faire tourner les usines et transformer les ressources sur place. Du Mali au Ghana, en passant par le Burkina Faso, des pays africains misent sur le nucléaire civil, qui ouvre des perspectives en matière de souveraineté énergétique, d’industrialisation, de transfert de technologies et de formation locale.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, nous explorons les ambitions nucléaires africaines et la coopération avec la Russie. Du Ghana, qui discute avec Rosatom d’une centrale de 2 000 MW, au Mali, engagé dans un accord nucléaire avec Moscou, jusqu’au Burkina Faso, qui envisage un petit réacteur modulaire à l’horizon 2030, nous revenons sur les enjeux économiques, technologiques et sécuritaires de ces projets.Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission Défense, Sécurité et Protection des civils du Conseil national de Transition du Mali, estime que le recours au nucléaire répond avant tout à un impératif économique. Selon lui, cette source d’énergie pourrait permettre de produire suffisamment d’électricité à un coût abordable, aussi bien pour les États que pour les consommateurs.Pour l'élu malien, l'enjeu dépasse toutefois la seule question de l'approvisionnement électrique. Une production électrique suffisante et à moindre coût donnerait au Mali les moyens de développer ses industries et de transformer localement une partie de ses matières premières, plutôt que de les exporter à l’état brut.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Avenir souverain► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Mali, Ghana, Burkina Faso: pourquoi l'Afrique accélère ses projets nucléaires avec la Russie
Produire davantage d’électricité, faire tourner les usines et transformer les ressources sur place. Du Mali au Ghana, en passant par le Burkina Faso, des pays africains misent sur le nucléaire civil, qui ouvre des perspectives en matière de souveraineté énergétique, d’industrialisation, de transfert de technologies et de formation locale.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain,
nous explorons les ambitions nucléaires africaines et la coopération avec la Russie. Du Ghana, qui discute avec Rosatom d’une centrale de 2 000 MW,
au Mali, engagé dans un accord nucléaire avec Moscou, jusqu’au Burkina Faso, qui envisage un petit réacteur modulaire à l’horizon 2030, nous revenons sur les enjeux économiques, technologiques et sécuritaires de ces projets.
Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Fousseynou Ouattara,
vice-président de la commission Défense, Sécurité et Protection des civils du Conseil national de Transition du Mali, estime que le recours au nucléaire
répond avant tout à un impératif économique. Selon lui, cette source d’énergie pourrait permettre de produire suffisamment d’électricité à un coût abordable, aussi bien pour les États que pour les consommateurs.
“Le coût de production de l’electricité est trop élevé parce que notre énergie repose essentiellement sur les combustibles fossiles. L'énergie nucléaire nécessite certes un investissement initial très important, mais son coût de fonctionnement est moins élevé. C'est pourquoi nous voulons optimiser notre production afin de disposer d'une énergie abordable, suffisante et capable de soulager les charges de l'État”, explique-t-il.
Pour l'élu malien, l'enjeu dépasse toutefois la seule question de l'approvisionnement électrique. Une production électrique suffisante et à moindre coût donnerait au Mali les moyens de développer ses industries et de transformer localement une partie de ses matières premières, plutôt que de les exporter à l’état brut.
“Le président de la Transition, le général Assimi Goïta, veut que tout ce que nous avons comme matières premières puisse être transformé au Mali. Notre économie repose généralement sur les secteurs primaire et tertiaire. Il faut développer le secteur secondaire, c'est-à-dire les unités industrielles capables de créer de la plus-value. Avec le coton, l'or, le lithium et toutes les ressources que nous produisons, nous devons pouvoir développer nos propres industries”, souligne le docteur Fousseynou Ouattara.
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