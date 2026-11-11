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"L'autonomie africaine ne doit pas dépendre des difficultés politiques américaines"
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Achille Ekeu, banquier et expert camerounais en haute finance, PDG de la banque d’investissement The Washington... 11.11.2026, Sputnik Afrique
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"L'autonomie africaine ne doit pas dépendre des difficultés politiques américaines"
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Achille Ekeu, banquier et expert camerounais en haute finance, PDG de la banque d’investissement The Washington Valuation Group, analyse les conséquences d’un Congrès dominé par les démocrates sur la fin de mandat de Donald Trump.
Pour Achille Ekeu, le retour des démocrates au Congrès ne signifie pas la fin du pouvoir présidentiel de Donald Trump. Le président conserve d’importantes marges de manœuvre en politique étrangère et dans l’exercice des pouvoirs que les lois lui accordent déjà.À ses yeux, les tensions entre la Maison-Blanche et le Congrès font partie du fonctionnement normal du système américain et ne traduisent pas, à elles seules, une crise institutionnelle.Pour l’Afrique, Achille Ekeu appelle à une approche pragmatique: évaluer chaque proposition américaine à l’aune de ses résultats concrets, plutôt qu’à celle des discours ou des promesses politiques.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français, appuyez ici!
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"L'autonomie africaine ne doit pas dépendre des difficultés politiques américaines"
12:42 11.11.2026 (Mis à jour: 12:42 13.11.2026)
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Achille Ekeu, banquier et expert camerounais en haute finance, PDG de la banque d’investissement The Washington Valuation Group, analyse les conséquences d’un Congrès dominé par les démocrates sur la fin de mandat de Donald Trump.
Pour Achille Ekeu, le retour des démocrates au Congrès ne signifie pas la fin du pouvoir présidentiel de Donald Trump. Le président conserve d’importantes marges de manœuvre en politique étrangère et dans l’exercice des pouvoirs que les lois lui accordent déjà.
"Nous entrons dans une présidence qui sera plus contrainte, mais pas dans une présidence sans pouvoir. Trump va devoir choisir entre la négociation, la confrontation politique et l’utilisation de ses programmes exécutifs", a souligné l’expert.
À ses yeux, les tensions entre la Maison-Blanche et le Congrès font partie du fonctionnement normal du système américain et ne traduisent pas, à elles seules, une crise institutionnelle.
"L’impeachment est une procédure constitutionnelle distincte d’un simple désaccord politique. Je ne qualifierai donc pas immédiatement cette situation de crise institutionnelle. […] Elle devient particulièrement préoccupante lorsque les acteurs refusent les règles communes ou rendent impossible le financement des fonctions essentielles."
Pour l’Afrique, Achille Ekeu appelle à une approche pragmatique: évaluer chaque proposition américaine à l’aune de ses résultats concrets, plutôt qu’à celle des discours ou des promesses politiques.
"L’Afrique doit évaluer chaque proposition selon ses résultats. Combien d’emplois ont été créés? Quels investissements ont été réalisés? Quelles compétences ont été transférées? Quelle valeur ajoutée a été créée et conservée sur place, en Afrique? C'est ça qui est important", a affirmé Achille Ekeu.
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