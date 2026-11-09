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Traditions ressuscitées, nature préservée, peuples relevés. L’émancipation de l’Afrique passe d’abord par la prise de conscience de ses forces. Retrouvez les témoignages de celles et ceux qui bâtissent un avenir de liberté et de dignité humaine.
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Résistance aux antimicrobiens: quand les médicaments cessent de soigner
Résistance aux antimicrobiens: quand les médicaments cessent de soigner
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Et si les médicaments qui nous soignent perdaient leur efficacité? La résistance aux antimicrobiens menace les systèmes de santé africains, une situation... 09.11.2026, Sputnik Afrique
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Résistance aux antimicrobiens: quand les médicaments cessent de soigner
Sputnik Afrique
Et si les médicaments qui nous soignent perdaient leur efficacité? La résistance aux antimicrobiens menace les systèmes de santé africains, une situation aggravée par l’usage inapproprié des traitements, le manque de laboratoires et l’insuffisance des financements.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, nous analysons les causes et les conséquences de la résistance aux antimicrobiens (RAM), un phénomène qui rend les infections de plus en plus difficiles à traiter. Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, la résistance bactérienne aux antimicrobiens était associée à environ 4,71 millions de décès dans le monde en 2021, dont 1,14 million directement attribuables à cette résistance. L’Afrique subsaharienne figure parmi les régions les plus touchées.La menace ne concerne pas uniquement les hôpitaux. Elle touche également l’élevage, la production alimentaire et l’environnement. L’utilisation abusive des antibiotiques, l’automédication, les insuffisances de diagnostic et la circulation de médicaments de qualité inférieure contribuent à accélérer le phénomène.Au micro de Sputnik Afrique, le professeur Zekiba Tarnagda, médecin vétérinaire, chercheur et virologue burkinabè, revient sur les facteurs de vulnérabilité des pays africains. Il évoque notamment les difficultés d’accès aux diagnostics, le manque de laboratoires performants, les insuffisances de surveillance et les défis liés au financement des stratégies nationales de lutte contre la RAM.Pour lui, la réponse doit reposer sur le renforcement des capacités de surveillance, la régulation de l’utilisation des antimicrobiens et une meilleure coordination entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale. Il s’agit de l’approche dite "Une seule santé", qui permet de mieux comprendre la circulation des agents infectieux et de prévenir la propagation des résistances.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Résistance aux antimicrobiens: quand les médicaments cessent de soigner

16:30 09.11.2026
Avenir souverain
Résistance aux antimicrobiens: quand les médicaments cessent de soigner
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Ahmat Tahir Bakhit
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Et si les médicaments qui nous soignent perdaient leur efficacité? La résistance aux antimicrobiens menace les systèmes de santé africains, une situation aggravée par l’usage inapproprié des traitements, le manque de laboratoires et l’insuffisance des financements.
Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, nous analysons les causes et les conséquences de la résistance aux antimicrobiens (RAM), un phénomène qui rend les infections de plus en plus difficiles à traiter. Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, la résistance bactérienne aux antimicrobiens était associée à environ 4,71 millions de décès dans le monde en 2021, dont 1,14 million directement attribuables à cette résistance. L’Afrique subsaharienne figure parmi les régions les plus touchées.
La menace ne concerne pas uniquement les hôpitaux. Elle touche également l’élevage, la production alimentaire et l’environnement. L’utilisation abusive des antibiotiques, l’automédication, les insuffisances de diagnostic et la circulation de médicaments de qualité inférieure contribuent à accélérer le phénomène.
Au micro de Sputnik Afrique, le professeur Zekiba Tarnagda, médecin vétérinaire, chercheur et virologue burkinabè, revient sur les facteurs de vulnérabilité des pays africains. Il évoque notamment les difficultés d’accès aux diagnostics, le manque de laboratoires performants, les insuffisances de surveillance et les défis liés au financement des stratégies nationales de lutte contre la RAM.
“Les laboratoires ne sont pas bien équipés en Afrique. […] Il faut les équiper, il faut les créer, il faut former les ressources humaines pour pouvoir faire face à ça”, souligne-t-il.
Pour lui, la réponse doit reposer sur le renforcement des capacités de surveillance, la régulation de l’utilisation des antimicrobiens et une meilleure coordination entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale. Il s’agit de l’approche dite "Une seule santé", qui permet de mieux comprendre la circulation des agents infectieux et de prévenir la propagation des résistances.
“Nous avons les matières premières, nous sommes riches en ressources humaines. Il suffit de travailler. […] Si d’ici 5 à 10 ans, on n’a plus de médicaments pour traiter certaines pathologies, on va disparaître. Donc il faut financer. Il faut que les décideurs acceptent de financer. Il ne faut pas attendre les financements d’ailleurs, et c’est de là même que va venir notre souveraineté. Si nous sommes en bonne santé, on mange bien, alors tout le reste va suivre. Mais si on n’a pas ce minimum, cela veut dire que nous allons tout le temps tendre la main et on ne peut pas parler de souveraineté.”
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