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Maroc: un drone d’attaque sans GPS, symbole d’une ambition industrielle
Maroc: un drone d’attaque sans GPS, symbole d’une ambition industrielle
Sputnik Afrique
Et si l’Afrique pouvait concevoir ses propres technologies de défense ? Au Maroc, une startup a développé un drone d’attaque capable de naviguer sans GPS. Son... 09.11.2026, Sputnik Afrique
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Maroc: un drone d’attaque sans GPS, symbole d’une ambition industrielle
Sputnik Afrique
Et si l’Afrique pouvait concevoir ses propres technologies de défense ? Au Maroc, une startup a développé un drone d’attaque capable de naviguer sans GPS. Son cofondateur explique à Sputnik Afrique comment cette innovation s’inscrit dans une ambition de souveraineté technologique et de développement industriel.
Créée à Rabat en décembre 2023, la startup Ballistic Defense System affirme avoir conçu en moins de deux ans un drone d’attaque autonome sans GPS, avec cinq ingénieurs marocains et un investissement de 1,15 million de dollars. Lors des essais, le prototype aurait parcouru 853 kilomètres avec une précision annoncée d’un mètre. L’entreprise vise désormais les 2 000 kilomètres. Au-delà de cette innovation, se pose la question de la souveraineté technologique et de l’industrie de défense en Afrique.Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur cette innovation avec l’un des fondateurs de Ballistic Defense System.Au micro de Sputnik Afrique, Fahd Laamoumi, cofondateur et directeur général de Ballistic Defense System, revient sur les ambitions de l’entreprise, les défis rencontrés et les perspectives de développement de l’industrie de défense marocaine.Pour lui, cette innovation s’inscrit dans une volonté de renforcer la souveraineté du Maroc face aux mutations géopolitiques et aux nouvelles exigences de sécurité.L’entrepreneur défend également une vision plus large de la coopération africaine. Il estime que le développement de l’industrie de défense en Afrique nécessite des institutions stables, une vision stratégique claire, des procédures adaptées, des infrastructures d’essai et des financements suffisants.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Maroc: un drone d’attaque sans GPS, symbole d’une ambition industrielle
Et si l’Afrique pouvait concevoir ses propres technologies de défense ? Au Maroc, une startup a développé un drone d’attaque capable de naviguer sans GPS. Son cofondateur explique à Sputnik Afrique comment cette innovation s’inscrit dans une ambition de souveraineté technologique et de développement industriel.
Créée à Rabat en décembre 2023, la startup Ballistic Defense System affirme avoir conçu en moins de deux ans un drone d’attaque autonome sans GPS,
avec cinq ingénieurs marocains et un investissement de 1,15 million de dollars. Lors des essais, le prototype aurait parcouru 853 kilomètres avec une précision annoncée d’un mètre. L’entreprise vise désormais les 2 000 kilomètres. Au-delà de cette innovation, se pose la question de la souveraineté technologique et de l’industrie de défense en Afrique.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur cette innovation avec l’un des fondateurs de Ballistic Defense System.
Au micro de Sputnik Afrique, Fahd Laamoumi, cofondateur et directeur général de Ballistic Defense System, revient sur les ambitions de l’entreprise, les défis rencontrés et les perspectives de développement de l’industrie de défense marocaine.
Pour lui, cette innovation s’inscrit dans une volonté de renforcer la souveraineté du Maroc face aux mutations géopolitiques et aux nouvelles exigences de sécurité.
"Avec nos moyens limités, nous avons décidé de nous concentrer sur une technologie high-tech, low-cost, donc un drone kamikaze qui renforce la capacité de dissuasion conventionnelle du Maroc", explique t-il.
L’entrepreneur défend également une vision plus large de la coopération africaine. Il estime que le développement de l’industrie de défense en Afrique nécessite des institutions stables, une vision stratégique claire, des procédures adaptées, des infrastructures d’essai et des financements suffisants.
"On a du potentiel humain. On est un milliard d’Africains et on a des dizaines de milliers d’excellents ingénieurs. Donc je suis sûr que si les conditions sont là, dans chacun des pays, émergeront des talents et des entreprises dans le secteur de la défense, mais aussi dans le domaine civil",a-t-il déclaré au micro d’Avenir Souverain.
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