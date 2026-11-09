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Centrafrique: Octobre rose, briser le silence autour du cancer du sein
Centrafrique: Octobre rose, briser le silence autour du cancer du sein
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Chaque année, le mois d’octobre est consacré à une campagne internationale de sensibilisation au cancer du sein. Cette campagne est l’occasion de rappeler... 09.11.2026, Sputnik Afrique
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Centrafrique: Octobre rose, briser le silence autour du cancer du sein
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Chaque année, le mois d’octobre est consacré à une campagne internationale de sensibilisation au cancer du sein. Cette campagne est l’occasion de rappeler l’importance de l’information, de la consultation médicale et de l’accompagnement des personnes malades.
Dans ce numéro de L’Étendard, nous nous intéressons à Octobre rose et à la lutte contre le cancer du sein en République centrafricaine.Quelle est la réalité de la prévention et de la prise en charge en Centrafrique ?Pour répondre à cette question, nous recevons Mack-Allan Gbayanguele, médecin consultant au Centre hospitalier universitaire Maman Domitien de Bangui.Selon lui, il faut briser certains stéréotypes qui poussent à croire que le cancer du sein concerne seulement les femmes.🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’ÉtendardEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici
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Centrafrique: Octobre rose, briser le silence autour du cancer du sein
Chaque année, le mois d’octobre est consacré à une campagne internationale de sensibilisation au cancer du sein. Cette campagne est l’occasion de rappeler l’importance de l’information, de la consultation médicale et de l’accompagnement des personnes malades.
Dans ce numéro de L’Étendard, nous nous intéressons à Octobre rose et à la lutte contre le cancer du sein en République centrafricaine.
Quelle est la réalité de la prévention et de la prise en charge en Centrafrique ?
Pour répondre à cette question, nous recevons Mack-Allan Gbayanguele, médecin consultant au Centre hospitalier universitaire Maman Domitien de Bangui.
Selon lui, il faut briser certains stéréotypes qui poussent à croire que le cancer du sein concerne seulement les femmes.
“Il y a une nuance importante à apporter : lors d'Octobre Rose, beaucoup de gens pensent que le cancer du sein affecte uniquement les femmes. C'est faux, le cancer du sein touche aussi les hommes, même si cela reste rare. En effet, les hommes possèdent également du tissu mammaire, ce qui les rend eux aussi susceptibles de développer ce type de cancer”, affirme le médecin au micro de Sputnik Afrique.
🎙️Retrouvez l’analyse complète dans ce nouvel épisode de l’Étendard
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