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Mali: "Valoriser davantage pour vivre dignement de notre production locale"
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Issa Konfourou, représentant permanent du Mali auprès des Nations unies, a plaidé pour porter à au moins 10 % le taux de transformation locale du coton. Au... 06.11.2026, Sputnik Afrique
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Mali: "Valoriser davantage pour vivre dignement de notre production locale"
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Issa Konfourou, représentant permanent du Mali auprès des Nations unies, a plaidé pour porter à au moins 10 % le taux de transformation locale du coton. Au micro de Sputnik Afrique, Abdel Rahman Sy, président de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton au Mali, revient sur les enjeux de cette initiative et sur la nécessité d'investir dans la transformation des ressources agricoles.
Pour Abdel Rahamane Sy, cette orientation s'inscrit dans une dynamique plus large en Afrique de l'Ouest : produire davantage, mais aussi créer de la valeur ajoutée à partir des ressources locales.Le président de l'association estime également que le Mali doit renforcer ses investissements dans l'agriculture. Si le secteur minier est déjà relativement structuré, la transformation locale des produits agricoles reste un défi majeur:Pour l'intervenant, le développement de la transformation locale constitue un enjeu essentiel pour mieux exploiter les potentialités économiques du pays et permettre aux producteurs de bénéficier davantage de la valeur créée.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Mali: "Valoriser davantage pour vivre dignement de notre production locale"
Issa Konfourou, représentant permanent du Mali auprès des Nations unies, a plaidé pour porter à au moins 10 % le taux de transformation locale du coton. Au micro de Sputnik Afrique, Abdel Rahamane Sy, président de l'Association des jeunes pour la valorisation du coton au Mali, revient sur les enjeux de cette initiative.
Pour Abdel Rahamane Sy, cette orientation s'inscrit dans une dynamique plus large en Afrique de l'Ouest : produire davantage, mais aussi créer de la valeur ajoutée à partir des ressources locales.
"Tout le monde est dans ce dynamisme aujourd'hui de produire plus, mais également de valoriser davantage pour qu'on puisse avoir des valeurs ajoutées pour que nous puissions dignement vivre de façon économique notre production locale", souligne-t-il.
Le président de l'association estime également que le Mali doit renforcer ses investissements dans l'agriculture. Si le secteur minier est déjà relativement structuré, la transformation locale des produits agricoles reste un défi majeur:
"Aujourd'hui, le défi, c'est d'aller au niveau de l'agriculture, d'organiser et aussi d'investir, pour que nous puissions transformer localement."
Pour l'intervenant, le développement de la transformation locale constitue un enjeu essentiel pour mieux exploiter les potentialités économiques du pays et permettre aux producteurs de bénéficier davantage de la valeur créée.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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