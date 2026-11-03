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Sommet Russie-Afrique 2026
Les 28 et 29 octobre, Moscou devient la capitale du dialogue entre la Russie et l'Afrique à l'occasion du 3e sommet Russie-Afrique. Ce rendez-vous au plus haut niveau réunira dirigeants et décideurs autour d'enjeux décisifs: économie, investissements et humanitaire.
https://fr.sputniknews.africa/20261103/la-russie-contribue-a-la-lutte-contre-la-piraterie-et-continue-de-le-faire-1090607349.html
"La Russie contribue à la lutte contre la piraterie et continue de le faire"
"La Russie contribue à la lutte contre la piraterie et continue de le faire"
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Barry Faure, ministre des Affaires étrangères des Seychelles, représentait son pays au troisième sommet Russie-Afrique à Moscou. Dans un entretien exclusif... 03.11.2026, Sputnik Afrique
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"La Russie contribue à la lutte contre la piraterie et continue de le faire"
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Barry Faure, ministre des Affaires étrangères des Seychelles, représentait son pays au troisième sommet Russie-Afrique à Moscou. Dans un entretien exclusif accordé à Sputnik Afrique, il est revenu sur les relations entre les deux pays, notamment dans le domaine de la sécurité maritime, ainsi que sur les conséquences des sanctions internationales.
Le chef de la diplomatie seychelloise a souligné la contribution de la Russie à la lutte contre la piraterie dans la région et évoqué un accord bilatéral signé cette année pour renforcer la coopération en matière de sécurité maritime :Barry Faure a également exprimé ses réserves à l'égard du recours aux sanctions internationales. Selon lui, leur application sélective et leurs conséquences touchent particulièrement les pays les plus vulnérables :Retrouvez également dans cette émission:- Eric Ngaba qui est directeur de publication du média Afrique Diplomatie, sur le sommet Russie-Afrique.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"La Russie contribue à la lutte contre la piraterie et continue de le faire"

14:19 03.11.2026
Sommet Russie-Afrique 2026
"La Russie contribue à la lutte contre la piraterie et continue de le faire"
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Anthony Lefebvre
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Barry Faure, ministre des Affaires étrangères des Seychelles, représentait son pays au troisième sommet Russie-Afrique à Moscou. Dans un entretien exclusif accordé à Sputnik Afrique, il est revenu sur les relations entre les deux pays, notamment dans le domaine de la sécurité maritime, ainsi que sur les conséquences des sanctions internationales.
Le chef de la diplomatie seychelloise a souligné la contribution de la Russie à la lutte contre la piraterie dans la région et évoqué un accord bilatéral signé cette année pour renforcer la coopération en matière de sécurité maritime :

"La Russie est un acteur important. Elle a contribué à la lutte contre la piraterie et continue de le faire. Nos deux pays entretiennent de bonnes relations dans le domaine de la sécurité maritime. Nous avons signé un accord cette année sur la sécurité maritime et nous devons œuvrer à sa mise en œuvre. Nous accueillons favorablement les navires russes aux Seychelles, car lors de leur passage, ils effectuent également des missions de surveillance dans nos eaux afin de lutter contre les activités maritimes illicites."

Barry Faure a également exprimé ses réserves à l'égard du recours aux sanctions internationales. Selon lui, leur application sélective et leurs conséquences touchent particulièrement les pays les plus vulnérables :

"Il est regrettable que l'on recoure aux sanctions en ce moment, car elles sont souvent inefficaces. D'abord, elles sont utilisées de manière sélective, généralement par les puissants, et ce sont les plus faibles qui en subissent les conséquences."

Retrouvez également dans cette émission:
- Eric Ngaba qui est directeur de publication du média Afrique Diplomatie, sur le sommet Russie-Afrique.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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