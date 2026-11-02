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Convergence Amara
Le podcast qui met l’expertise centrafricaine au cœur des enjeux africains. Décryptages sans filtre, géopolitique internationale et regards croisés: une bouffée d’air frais pour comprendre l’Afrique d’aujourd’hui, où les voix de Centrafrique portent et résonnent sur tout le continent.
https://fr.sputniknews.africa/20261102/justice-centrafricaine-la-population-a-t-elle-confiance-en-ses-institutions-judiciaires-1090586253.html
Justice centrafricaine, la population a-t-elle confiance en ses institutions judiciaires?
Justice centrafricaine, la population a-t-elle confiance en ses institutions judiciaires?
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Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Jean Eudes Gonayasse, juriste et expert en gouvernance locale, analyse la confiance des Centrafricains envers... 02.11.2026, Sputnik Afrique
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Justice centrafricaine, la population a-t-elle confiance en ses institutions judiciaires?
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Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Jean Eudes Gonayasse, juriste et expert en gouvernance locale, analyse la confiance des Centrafricains envers leurs institutions judiciaires.
Selon Jean Eudes Gonayasse, les justiciables doivent également pouvoir comprendre les décisions rendues et disposer de voies de recours lorsqu’ils estiment que leur droit n’a pas été respecté.Pour lui, une justice crédible repose notamment sur:Le juriste estime que la longueur excessive des procédures fragilise la confiance des populations. Les justiciables peuvent supporter des dépenses supplémentaires, renoncer à faire valoir leurs droits ou voir les conflits sociaux, fonciers et commerciaux s’aggraver.Il appelle donc à améliorer la gestion des dossiers, à respecter les délais légaux et à informer régulièrement les parties de l’évolution de leurs affaires.
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Justice centrafricaine, la population a-t-elle confiance en ses institutions judiciaires?

17:20 02.11.2026
Convergence Amara
Justice centrafricaine, la population a-t-elle confiance en ses institutions judiciaires?
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Jérémie Walanda Yandia
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Dans ce nouvel épisode de Convergence Amara, Jean Eudes Gonayasse, juriste et expert en gouvernance locale, analyse la confiance des Centrafricains envers leurs institutions judiciaires.
Selon Jean Eudes Gonayasse, les justiciables doivent également pouvoir comprendre les décisions rendues et disposer de voies de recours lorsqu’ils estiment que leur droit n’a pas été respecté.
Pour lui, une justice crédible repose notamment sur:
l’indépendance des magistrats;
l’impartialité des décisions;
l’égalité de tous devant la loi;
le respect des droits de la défense;
l’exécution effective des décisions judiciaires.
"Les citoyens doivent également pouvoir comprendre les décisions rendues et disposer aussi de voies de recours lorsqu’un citoyen estime que son droit n’est pas respecté", a souligné l’expert en gouvernance locale.
Le juriste estime que la longueur excessive des procédures fragilise la confiance des populations. Les justiciables peuvent supporter des dépenses supplémentaires, renoncer à faire valoir leurs droits ou voir les conflits sociaux, fonciers et commerciaux s’aggraver.
Il appelle donc à améliorer la gestion des dossiers, à respecter les délais légaux et à informer régulièrement les parties de l’évolution de leurs affaires.
"Les citoyens souhaitent avant tout une justice accessible, compréhensible, impartiale et capable de répondre à leurs besoins dans les délais raisonnables."
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