En continu: la Russie est pleinement engagée pour la défense de la souveraineté africaine - Poutine

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Lors de cette 2e journée du Sommet Russie-Afrique, la participation du chef de l'État russe à deux séances plénières, des déclarations à la presse, la signature de documents ainsi qu'une série d'entretiens bilatéraux sont prévues.
11:00 29.10.2026
11:00 29.10.2026
La voix de l'Afrique doit se faire entendre et peser sur les décisions internationales, affirme le Président égyptien al-Sissi
11:00 29.10.2026
10:14 29.10.2026
"Le temps est venu pour transformer la paix gagnée en prospérité engagée" - Président de la Centrafrique
10:14 29.10.2026
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L’Afrique n’est pas venue au sommet pour demander de l’aide à la Russie, mais pour développer des relations - Président du Burundi
10:14 29.10.2026
10:13 29.10.2026
Poutine: la Russie est pleinement engagée pour la défense de la souveraineté africaine
10:13 29.10.2026
Les entreprises russes travaillent en Afrique sur un pied d'égalité, sans piller les ressources dans une logique coloniale, selon Poutine
10:13 29.10.2026
L’Afrique pourra non seulement se nourrir elle-même à l'avenir, mais aussi devenir un grand exportateur de produits alimentaires - Poutine
09:34 29.10.2026
09:16 29.10.2026
09:16 29.10.2026
Pour un approvisionnement énergétique adéquat, l'Afrique a besoin "non pas de dizaines, mais de centaines de centrales", selon le chef de Rosatom
Cela s'explique "par une seule raison: les énormes déficits en électricité auxquels la région est confrontée. En effet, sur une population d'un milliard six cents millions d'habitants, 660 millions n'ont tout simplement pas accès à l'électricité", a indiqué Alexeï Likhatchev dans un entretien accordé à Sputnik Afrique.
07:59 29.10.2026
07:59 29.10.2026
Sommet Russie-Afrique: Moscou fustige les démarches de l'Occident pour dissuader les délégations
Dans un entretien accordé à Sputnik, la représentante permanente adjointe de la Russie auprès de l'Onu, Anna Evstigneeva, a affirmé que les tentatives de l'Occident visant à empêcher la participation des États africains au Sommet Russie-Afrique sont "vouées à l'échec".
"En réponse à de telles démarches, nos amis rappellent directement leur droit de choisir eux-mêmes leurs partenaires. Comme vous pouvez le constater, la tenue du sommet Russie-Afrique témoigne, en soi, de manière éloquente de cette politique cohérente menée par les dirigeants africains", a souligné la diplomate.