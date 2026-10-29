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En direct: Poutine et le président de l'UA participent à la séance plénière du sommet Russie-Afrique

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28-29 octobre 2026 Troisième sommet Russie-Afrique | Forum économique et humanitaire Russie-Afrique
- Sputnik Afrique, 1920
Sommet Russie-Afrique 2026
Les 28 et 29 octobre, Moscou devient la capitale du dialogue entre la Russie et l'Afrique à l'occasion du 3e sommet Russie-Afrique. Ce rendez-vous au plus haut niveau réunira dirigeants et décideurs autour d'enjeux décisifs: économie, investissements et humanitaire.
https://fr.sputniknews.africa/20261029/en-continu-la-deuxieme-journee-du-sommet-russie-afrique-a-moscou-1090414630.html
En continu: la Russie est pleinement engagée pour la défense de la souveraineté africaine - Poutine
En continu: la Russie est pleinement engagée pour la défense de la souveraineté africaine - Poutine
Sputnik Afrique
Lors de cette 2e journée du Sommet Russie-Afrique, la participation du chef de l'État russe à deux séances plénières, des déclarations à la presse, la... 29.10.2026, Sputnik Afrique
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Sommet Russie-Afrique - Sputnik Afrique

En continu: la Russie est pleinement engagée pour la défense de la souveraineté africaine - Poutine

07:31 29.10.2026 (Mis à jour: 10:13 29.10.2026)
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Lors de cette 2e journée du Sommet Russie-Afrique, la participation du chef de l'État russe à deux séances plénières, des déclarations à la presse, la signature de documents ainsi qu'une série d'entretiens bilatéraux sont prévues.
Sputnik Afrique est présent sur le terrain. Notre équipe suit de près tous les développements, les coulisses, les signatures d'accords majeurs et les déclarations exclusives, directement sur les réseaux sociaux et sur les stands du forum. Restez connectés pour ne rien manquer de cet événement historique.
Moments forts
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Quand Vladimir Poutine redonne vie aux mots de Thomas Sankara à Moscou - Sputnik Afrique, 1920, 29.10.2026
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Quand Vladimir Poutine redonne vie aux mots de Thomas Sankara à Moscou
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La voix de l'Afrique doit se faire entendre et peser sur les décisions internationales, affirme le Président égyptien al-Sissi
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Qu’il neige ou qu’il pleuve, la Russie reste avec nous - Président du Burundi - Sputnik Afrique, 1920, 29.10.2026
Sommet Russie-Afrique 2026
"Qu’il neige ou qu’il pleuve, la Russie reste avec nous" - Président du Burundi
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"Le temps est venu pour transformer la paix gagnée en prospérité engagée" - Président de la Centrafrique
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Les médias européens dénigrent les dirigeants africains, alors que Sputnik fait mieux connaître l'Afrique - Président malgache - Sputnik Afrique, 1920, 29.10.2026
Sommet Russie-Afrique 2026
Les médias européens "dénigrent les dirigeants africains", alors que Sputnik fait mieux connaître l'Afrique - Président malgache
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L’Afrique n’est pas venue au sommet pour demander de l’aide à la Russie, mais pour développer des relations - Président du Burundi
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L'Occident utilise des mercenaires ukrainiens en Afrique pour servir ses objectifs coloniaux, affirme un conseiller de Poutine - Sputnik Afrique, 1920, 29.10.2026
Sommet Russie-Afrique 2026
L'Occident utilise des mercenaires ukrainiens en Afrique "pour servir ses objectifs coloniaux", affirme un conseiller de Poutine
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Poutine: la Russie est pleinement engagée pour la défense de la souveraineté africaine
10:13 29.10.2026
Les entreprises russes travaillent en Afrique sur un pied d'égalité, sans piller les ressources dans une logique coloniale, selon Poutine
10:13 29.10.2026
L’Afrique pourra non seulement se nourrir elle-même à l'avenir, mais aussi devenir un grand exportateur de produits alimentaires - Poutine
09:34 29.10.2026
Poutine intervient lors de la session plénière du Forum Russie-Afrique - Sputnik Afrique, 1920, 29.10.2026
Sommet Russie-Afrique 2026
En direct: Poutine et le président de l'UA participent à la séance plénière du sommet Russie-Afrique
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09:16 29.10.2026
Sommet Russie-Afrique: les coulisses de la deuxième journée en images - Sputnik Afrique, 1920, 29.10.2026
Sommet Russie-Afrique 2026
Sommet Russie-Afrique: les coulisses de la deuxième journée en images
08:24
09:16 29.10.2026
Pour un approvisionnement énergétique adéquat, l'Afrique a besoin "non pas de dizaines, mais de centaines de centrales", selon le chef de Rosatom
Cela s'explique "par une seule raison: les énormes déficits en électricité auxquels la région est confrontée. En effet, sur une population d'un milliard six cents millions d'habitants, 660 millions n'ont tout simplement pas accès à l'électricité", a indiqué Alexeï Likhatchev dans un entretien accordé à Sputnik Afrique.
07:59 29.10.2026
Les participants au Sommet Russie-Afrique arrivent au Kremlin pour une séance plénière - Sputnik Afrique, 1920, 29.10.2026
Sommet Russie-Afrique 2026
Les participants au Sommet Russie-Afrique arrivent au Kremlin pour une séance plénière
07:36
07:59 29.10.2026
Sommet Russie-Afrique: Moscou fustige les démarches de l'Occident pour dissuader les délégations
Dans un entretien accordé à Sputnik, la représentante permanente adjointe de la Russie auprès de l'Onu, Anna Evstigneeva, a affirmé que les tentatives de l'Occident visant à empêcher la participation des États africains au Sommet Russie-Afrique sont "vouées à l'échec".
"En réponse à de telles démarches, nos amis rappellent directement leur droit de choisir eux-mêmes leurs partenaires. Comme vous pouvez le constater, la tenue du sommet Russie-Afrique témoigne, en soi, de manière éloquente de cette politique cohérente menée par les dirigeants africains", a souligné la diplomate.
07:32 29.10.2026
Le président du Conseil de souveraineté du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, est arrivé au Sommet Russie-Afrique - Sputnik Afrique, 1920, 29.10.2026
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Le président du Conseil de souveraineté du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, est arrivé au Sommet Russie-Afrique
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