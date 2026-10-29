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Sommet Russie-Afrique: un rendez-vous majeur pour l'avenir des relations
Sommet Russie-Afrique: un rendez-vous majeur pour l'avenir des relations
Sputnik Afrique
Notre présentateur, Ahmat Tahir Bakhit, est sur place pour rendre compte des temps forts du sommet Russie-Afrique, recueillir les réactions des participants et... 29.10.2026, Sputnik Afrique
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Sommet Russie-Afrique: un rendez-vous majeur pour l'avenir des relations
Sputnik Afrique
Notre présentateur, Ahmat Tahir Bakhit, est sur place pour rendre compte des temps forts du sommet Russie-Afrique, recueillir les réactions des participants et donner la parole aux acteurs qui façonnent les relations entre la Russie et l'Afrique.
Moscou accueille le sommet Russie-Afrique, un rendez-vous majeur pour l'avenir des relations entre la Russie et le continent africain.Dans un contexte international marqué par la recomposition des équilibres géopolitiques, les questions de souveraineté, de développement économique et de coopération entre partenaires prennent une importance particulière.Énergie, sécurité, agriculture, éducation, technologies : les domaines de coopération sont nombreux. Pour les pays africains, l'enjeu est de transformer les rapprochements diplomatiques en projets concrets, capables de répondre aux priorités du continent et de renforcer son autonomie stratégique.À Moscou, Ahmat Tahir Bakhit s'est également entretenu avec Manuela Sike Doumbé, journaliste, militante politique et directrice des médias de For You Media Africa, une plateforme panafricaine basée au Cameroun.Ensemble, ils abordent les enjeux du sommet, la place de l'Afrique dans un monde multipolaire et les perspectives qu'ouvre le renforcement des relations entre Moscou et les pays africains. Écoutez!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Moscou accueille le sommet Russie-Afrique, un rendez-vous majeur pour l'avenir des relations entre la Russie et le continent africain.
Dans un contexte international marqué par la recomposition des équilibres géopolitiques, les questions de souveraineté, de développement économique et de coopération entre partenaires prennent une importance particulière.
Énergie, sécurité, agriculture, éducation, technologies : les domaines de coopération sont nombreux. Pour les pays africains, l'enjeu est de transformer les rapprochements diplomatiques en projets concrets, capables de répondre aux priorités du continent et de renforcer son autonomie stratégique.
À Moscou, Ahmat Tahir Bakhit s'est également entretenu avec Manuela Sike Doumbé, journaliste, militante politique et directrice des médias de For You Media Africa, une plateforme panafricaine basée au Cameroun.
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